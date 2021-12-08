https://ria.ru/20211208/ozero-1762680596.html

Видео: жуткие звуки замерзшего озера

Озеро внезапно начало издавать "жуткие" звуки - РИА Новости, 08.12.2021

Видео: жуткие звуки замерзшего озера

Сотрудник службы парков и дикой природы Колорадо опубликовал видео со "странными" звуками озера Стимбот. Соответствующее видео опубликовано в Twitter службы. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T07:24

2021-12-08T07:24

2021-12-08T07:29

в мире

колорадо

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Сотрудник службы парков и дикой природы Колорадо опубликовал видео со "странными" звуками озера Стимбот. Соответствующее видео опубликовано в Twitter службы.Как говорится в описании к видео, "невероятные" звуки исходят ото льда, при этом напоминают они звуки из саги "Звездные войны".Как отмечает телеканал CBS, данный звук связан с погодным явлением, когда колебания температуры приводят к расширению или сжатию льда. Это, в свою очередь, вызывает образование в нем трещин, из-за чего и возникает подобный звук.При этом некоторые пользователи в комментариях под видео не сразу смогли понять природу подобных звуков."Может кто-нибудь объяснить, что здесь происходит?" - задалась вопросом @xx_hippster."Это треск льда. Разве это не круто?" – отметил @Hunterrider."Как так? Я не понимаю", - написала Evelyn davis."Звучит так, как будто камень прыгает по замерзшему озеру", - указала @BeckyPlummer1."Нереальный звук", - добавила Christina Romo.

https://ria.ru/20190113/1549269674.html

колорадо

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в мире, колорадо