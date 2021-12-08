https://ria.ru/20211208/ozero-1762680596.html
Видео: жуткие звуки замерзшего озера
Озеро внезапно начало издавать "жуткие" звуки - РИА Новости, 08.12.2021
Видео: жуткие звуки замерзшего озера
Сотрудник службы парков и дикой природы Колорадо опубликовал видео со "странными" звуками озера Стимбот. Соответствующее видео опубликовано в Twitter службы. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T07:24
2021-12-08T07:24
2021-12-08T07:29
в мире
колорадо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762680555_0:98:3242:1922_1920x0_80_0_0_4135248a3294d9f284bfa50ac5543abb.jpg
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Сотрудник службы парков и дикой природы Колорадо опубликовал видео со "странными" звуками озера Стимбот. Соответствующее видео опубликовано в Twitter службы.Как говорится в описании к видео, "невероятные" звуки исходят ото льда, при этом напоминают они звуки из саги "Звездные войны".Как отмечает телеканал CBS, данный звук связан с погодным явлением, когда колебания температуры приводят к расширению или сжатию льда. Это, в свою очередь, вызывает образование в нем трещин, из-за чего и возникает подобный звук.При этом некоторые пользователи в комментариях под видео не сразу смогли понять природу подобных звуков."Может кто-нибудь объяснить, что здесь происходит?" - задалась вопросом @xx_hippster."Это треск льда. Разве это не круто?" – отметил @Hunterrider."Как так? Я не понимаю", - написала Evelyn davis."Звучит так, как будто камень прыгает по замерзшему озеру", - указала @BeckyPlummer1."Нереальный звук", - добавила Christina Romo.
https://ria.ru/20190113/1549269674.html
колорадо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762680555_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_8106a9727ea6a3fa395f9226b814d48f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колорадо
07:24 08.12.2021 (обновлено: 07:29 08.12.2021)
Озеро внезапно начало издавать "жуткие" звуки
Сотрудник парка в США запечатлел "жуткие" звуки под замерзшим озером Стимбот
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости.
Сотрудник службы парков и дикой природы Колорадо
опубликовал видео со "странными" звуками озера Стимбот. Соответствующее видео опубликовано в Twitter службы.
Как говорится в описании к видео, "невероятные" звуки исходят ото льда, при этом напоминают они звуки из саги "Звездные войны".
Как отмечает телеканал CBS
, данный звук связан с погодным явлением, когда колебания температуры приводят к расширению или сжатию льда. Это, в свою очередь, вызывает образование в нем трещин, из-за чего и возникает подобный звук.
При этом некоторые пользователи в комментариях под видео не сразу смогли понять природу подобных звуков.
"Может кто-нибудь объяснить, что здесь происходит?" - задалась вопросом @xx_hippster.
"Это треск льда. Разве это не круто?" – отметил @Hunterrider.
"Как так? Я не понимаю", - написала Evelyn davis.
"Звучит так, как будто камень прыгает по замерзшему озеру", - указала @BeckyPlummer1.
"Нереальный звук", - добавила Christina Romo.