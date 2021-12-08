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Ушаков: Байден подчеркивал озабоченность передвижением российских войск
Ушаков: Байден подчеркивал озабоченность передвижением российских войск - РИА Новости, 08.12.2021
Ушаков: Байден подчеркивал озабоченность передвижением российских войск
Президент США Джо Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подчеркивал, что США и НАТО озабочены передвижениями российских войск вблизи границ РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T00:38
2021-12-08T00:38
2021-12-08T00:38
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подчеркивал, что США и НАТО озабочены передвижениями российских войск вблизи границ Украины, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа."Байден специально подчеркивал, это было одним из его ключевых тезисов, что и в Вашингтоне, и в натовских столицах озабочены передвижениями российских войск вблизи границ Украины", - сказал Ушаков журналистам.
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в мире, сша, вашингтон (город), владимир путин, джо байден, нато, юрий ушаков, россия
Ушаков: Байден подчеркивал озабоченность передвижением российских войск
Помощник президента РФ Ушаков: Байден выразил озабоченность передвижением российских войск