https://ria.ru/20211208/otvety-1762667150.html

США готовят "активные" ответы на возможную эскалацию со стороны России

США готовят "активные" ответы на возможную эскалацию со стороны России - РИА Новости, 08.12.2021

США готовят "активные" ответы на возможную эскалацию со стороны России

Белый дом готовит "конкретные, надежные, четкие" меры на случай эскалации со стороны России, заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T00:43

2021-12-08T00:43

2021-12-08T00:43

в мире

украина

сша

россия

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Белый дом готовит "конкретные, надежные, четкие" меры на случай эскалации со стороны России, заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Нам предстоит много работы в предстоящие дни. В то время как мы продолжаем осуществлять контакты по дипломатическим каналам, мы также будем готовиться ко всем непредвиденным ситуациям, как мы это делали уже несколько недель – в том числе посредством подготовки конкретных ответов на российскую эскалацию, если они потребуются - конкретные, надежные, четкие меры, если они потребуются", - сказал Салливан.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

https://ria.ru/20211208/obschenie-1762666954.html

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сша

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в мире, украина, сша, россия, джейк салливан