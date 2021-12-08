https://ria.ru/20211208/otkaz-1762679181.html

NYT: издатель отказался работать с экс-журналистом CNN из-за секс-скандала

NYT: издатель отказался работать с экс-журналистом CNN из-за секс-скандала - РИА Новости, 08.12.2021

NYT: издатель отказался работать с экс-журналистом CNN из-за секс-скандала

Издательский дом HarperCollins вслед за телеканалом CNN отказался сотрудничать с Крисом Куомо, братом бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на фоне... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T06:52

2021-12-08T06:52

2021-12-08T06:52

в мире

сша

нью-йорк (город)

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Издательский дом HarperCollins вслед за телеканалом CNN отказался сотрудничать с Крисом Куомо, братом бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.Как сообщает New York Times, издательство отказалось публиковать книгу Куомо. Выпустить ее планировалось в следующем году, труд назывался "Глубокое отрицание", и как говорится в сообщении, характеризовался как "провокационный анализ грубой правды, которую пандемия и годы (бывшего президента США Дональда) Трампа открыли об Америке". Куомо планировал описать "дорожную карту" того, что предстоит сделать, чтобы идеалы совпадали с реальностью, указывает газета.В начале декабря CNN объявил, что увольняет Криса Куомо из-за того, что тот использовал служебное положение для помощи брату в защите от обвинений в сексуальных домогательствах. Исходя из материалов прокуратуры, журналист использовал профессиональные связи, чтобы заблаговременно получать информацию о возможных новых поворотах в деле брата.Эндрю Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо настаивает на своей невиновности и заявляет, что нападки на него имеют политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста.

https://ria.ru/20211206/kuomo-1762309498.html

сша

нью-йорк (город)

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в мире, сша, нью-йорк (город), эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)