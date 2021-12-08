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Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию - РИА Новости, 08.12.2021
Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
Президент России Владимир Путин заявил главе США Джо Байдену, что не следует перекладывать ответственность на Россию, ведь НАТО предпринимает опасные попытки... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T02:18
2021-12-08T02:18
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
нато
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил главе США Джо Байдену, что не следует перекладывать ответственность на Россию, ведь НАТО предпринимает опасные попытки освоения территории Украины, сообщает пресс-служба Кремля.Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа."Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Он подчеркнул, что Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений.Лидеры условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам, отмечает пресс-служба Кремля.
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато, россия
02:18 08.12.2021
 
Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию

Президент России Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО
Военнослужащий с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил главе США Джо Байдену, что не следует перекладывать ответственность на Россию, ведь НАТО предпринимает опасные попытки освоения территории Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа.
"Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Он подчеркнул, что Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений.
Лидеры условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам, отмечает пресс-служба Кремля.
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