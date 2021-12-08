https://ria.ru/20211208/oruzhie-1762720273.html

В Госдуме создали рабочую группу по совершенствованию законов об оружии

В Госдуме создали рабочую группу по совершенствованию законов об оружии - РИА Новости, 08.12.2021

В Госдуме создали рабочую группу по совершенствованию законов об оружии

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду создал рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере контроля за РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:57

2021-12-08T11:57

2021-12-08T13:07

общество

оружие

госдума рф

россия

василий пискарев

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду создал рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере контроля за оборотом оружия и частной охранной деятельности, сообщил глава комитета Василий Пискарев."Сегодня создана рабочая группа, мы сейчас будем смотреть, что нужно дополнить, если есть необходимость, для исключения случаев использования оружия в целях совершения преступлений", - сказал Пискарев журналистам.

https://ria.ru/20211208/oruzhie-1762673402.html

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общество, оружие, госдума рф, россия, василий пискарев