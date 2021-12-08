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В Госдуме создали рабочую группу по совершенствованию законов об оружии
В Госдуме создали рабочую группу по совершенствованию законов об оружии - РИА Новости, 08.12.2021
В Госдуме создали рабочую группу по совершенствованию законов об оружии
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду создал рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере контроля за РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:57
2021-12-08T11:57
2021-12-08T13:07
общество
оружие
госдума рф
россия
василий пискарев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду создал рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере контроля за оборотом оружия и частной охранной деятельности, сообщил глава комитета Василий Пискарев."Сегодня создана рабочая группа, мы сейчас будем смотреть, что нужно дополнить, если есть необходимость, для исключения случаев использования оружия в целях совершения преступлений", - сказал Пискарев журналистам.
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общество, оружие, госдума рф, россия, василий пискарев
11:57 08.12.2021 (обновлено: 13:07 08.12.2021)
В Госдуме создали рабочую группу по совершенствованию законов об оружии
В Госдуме создали рабочую группу по совершенствованию законов в сфере оружия и охраны