https://ria.ru/20211208/oruzhie-1762673402.html
МВД предложило изменить законодательство об оружии
МВД предложило изменить законодательство об оружии - РИА Новости, 08.12.2021
МВД предложило изменить законодательство об оружии
МВД России предложило ряд изменений в законодательство об оружии: в частности, оно хочет получить полномочия по исследованию патронов к гражданскому и... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T03:05
2021-12-08T03:05
2021-12-08T05:23
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. МВД России предложило ряд изменений в законодательство об оружии: в частности, оно хочет получить полномочия по исследованию патронов к гражданскому и служебному оружию, следует из письма ведомства в Минпромторг (есть в распоряжении РИА Новости)."... предлагается внести изменения в статью 7 ФЗ "Об оружии", наделив МВД России полномочиями по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям", - говорится в тексте документа.Сейчас, как уточняют в МВД, в законе отсутствует закрепленная структура, которая должна проверять патроны на соответствие криминалистическим требованиям: именно это хочет исправить ведомство.
https://ria.ru/20210511/oruzhie-1731810051.html
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общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
03:05 08.12.2021 (обновлено: 05:23 08.12.2021)
МВД предложило изменить законодательство об оружии
МВД предложило изменить законодательство об оружии и наделить себя новыми полномочиями