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МВД предложило изменить законодательство об оружии
МВД предложило изменить законодательство об оружии - РИА Новости, 08.12.2021
МВД предложило изменить законодательство об оружии
МВД России предложило ряд изменений в законодательство об оружии: в частности, оно хочет получить полномочия по исследованию патронов к гражданскому и... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T03:05
2021-12-08T05:23
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. МВД России предложило ряд изменений в законодательство об оружии: в частности, оно хочет получить полномочия по исследованию патронов к гражданскому и служебному оружию, следует из письма ведомства в Минпромторг (есть в распоряжении РИА Новости)."... предлагается внести изменения в статью 7 ФЗ "Об оружии", наделив МВД России полномочиями по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям", - говорится в тексте документа.Сейчас, как уточняют в МВД, в законе отсутствует закрепленная структура, которая должна проверять патроны на соответствие криминалистическим требованиям: именно это хочет исправить ведомство.
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общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
03:05 08.12.2021 (обновлено: 05:23 08.12.2021)
 
МВД предложило изменить законодательство об оружии

МВД предложило изменить законодательство об оружии и наделить себя новыми полномочиями

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве
Здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. МВД России предложило ряд изменений в законодательство об оружии: в частности, оно хочет получить полномочия по исследованию патронов к гражданскому и служебному оружию, следует из письма ведомства в Минпромторг (есть в распоряжении РИА Новости).
"... предлагается внести изменения в статью 7 ФЗ "Об оружии", наделив МВД России полномочиями по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям", - говорится в тексте документа.
Здание МВД РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 16:48
Совет при МВД обсудит ужесточение выдачи справок для владения оружием
Сейчас, как уточняют в МВД, в законе отсутствует закрепленная структура, которая должна проверять патроны на соответствие криминалистическим требованиям: именно это хочет исправить ведомство.
 
ОбществоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Россия
 
 
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