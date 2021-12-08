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Всероссийская мультимедийная конференция "Орфаника"

Всероссийская мультимедийная конференция "Орфаника" - РИА Новости, 08.12.2021

Всероссийская мультимедийная конференция "Орфаника"

15 декабря в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет Всероссийская мультимедийная конференция "Орфаника".

2021-12-08T14:14

2021-12-08T14:14

2021-12-08T14:14

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К участию приглашены:- президент Ассоциации медицинских генетиков, главный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей КУЦЕВ;- председатель Российского общества медицинских генетиков Вера ИЖЕВСКАЯ;- председатель Общества специалистов по нервно-мышечным болезням Сергей НИКИТИН;- член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией ДНК-диагностики Медико-генетического научного центра им. ак. Н.П. Бочкова Александр ПОЛЯКОВ.Эксперты обсудят актуальные вопросы диагностики скелетных дисплазий, различия между генно-заместительной и патогенетической терапиями, особенности молекулярной диагностики в клинической практике, кислотно-щелочные состояния крови и их связь с наследственными заболеваниями.Зарегистрированные на сайте пользователи могут задавать экспертам вопросы в прямом эфире.Программа конференции и онлайн-трансляцияОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анонсы