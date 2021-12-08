Всероссийская мультимедийная конференция "Орфаника"
15 декабря в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет Всероссийская мультимедийная конференция "Орфаника".
К участию приглашены:
- президент Ассоциации медицинских генетиков, главный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей КУЦЕВ;
- председатель Российского общества медицинских генетиков Вера ИЖЕВСКАЯ;
- председатель Общества специалистов по нервно-мышечным болезням Сергей НИКИТИН;
- член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией ДНК-диагностики Медико-генетического научного центра им. ак. Н.П. Бочкова Александр ПОЛЯКОВ.
Эксперты обсудят актуальные вопросы диагностики скелетных дисплазий, различия между генно-заместительной и патогенетической терапиями, особенности молекулярной диагностики в клинической практике, кислотно-щелочные состояния крови и их связь с наследственными заболеваниями.
Зарегистрированные на сайте пользователи могут задавать экспертам вопросы в прямом эфире.
Программа конференции и онлайн-трансляция
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- президент Ассоциации медицинских генетиков, главный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей КУЦЕВ;
- председатель Российского общества медицинских генетиков Вера ИЖЕВСКАЯ;
- председатель Общества специалистов по нервно-мышечным болезням Сергей НИКИТИН;
- член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией ДНК-диагностики Медико-генетического научного центра им. ак. Н.П. Бочкова Александр ПОЛЯКОВ.
Эксперты обсудят актуальные вопросы диагностики скелетных дисплазий, различия между генно-заместительной и патогенетической терапиями, особенности молекулярной диагностики в клинической практике, кислотно-щелочные состояния крови и их связь с наследственными заболеваниями.
Зарегистрированные на сайте пользователи могут задавать экспертам вопросы в прямом эфире.
Программа конференции и онлайн-трансляция
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru