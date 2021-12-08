В Indian Oil допустили снижение спроса на нефть из-за "омикрона"
Топ-менеджер Indian Oil Рамакумар допустил снижение спроса на нефть из-за "омикрона"
ХЬЮСТОН (США), 8 дек – РИА Новости. Распространение нового штамма коронавируса "омикрон" может спровоцировать снижение спроса на нефть в краткосрочной перспективе, если он окажется более тяжелым, чем предыдущие варианты, и повлечет необходимость введения локдаунов, заявил РИА Новости директор по исследованиям и разработкам крупнейшей нефтегазовой компании Индии Indian Oil С. Рамакумар.
"Я думаю, что да, если случится так, что "омикрон" окажется тяжелым или более тяжелым, нежели штамм "дельта" и другие варианты коронавируса. В таком случае мы можем стать свидетелями масштабных локдаунов и помех для спроса на нефть. В таком случае цены могут упасть", - сказал Рамакумар на полях проходящего в Хьюстоне 23-го Мирового нефтяного конгресса.
Стоимость нефти марки Brent вернулась к 75 долларам за баррель после того, как по итогам прошлой недели нефть этой марки потеряла около 4% своей стоимости из-за всплеска неуверенности в мировом спросе на сырье в свете распространения штамма нового коронавируса "омикрон".
Мировой нефтяной конгресс, 23-й по счету, стартовал в воскресенье в американском Хьюстоне на фоне продолжающихся колебаний в мировой энергетике. Это один из наиболее представительных нефтегазовых форумов, он объединил на своей площадке свыше 5 тысяч участников. Делегаты из 70 стран, включая министров энергетики и представителей крупнейших профильных компаний, до 9 декабря будут обсуждать развитие энергетической отрасли в условиях сохраняющихся и новых вызовов.
Мероприятие проходит в США впервые за более чем 20 лет. В нынешнем году площадкой для его проведения был выбран Хьюстон, который зачастую именуют "энергетической столицей мира". Город является домом для сотен нефтяных и газовых компаний; кроме того, во многом именно через порт Хьюстона энергоносители доставляются по всему миру.