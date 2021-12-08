https://ria.ru/20211208/omikron-1762687446.html

В Indian Oil допустили снижение спроса на нефть из-за "омикрона"

В Indian Oil допустили снижение спроса на нефть из-за "омикрона" - РИА Новости, 08.12.2021

В Indian Oil допустили снижение спроса на нефть из-за "омикрона"

Распространение нового штамма коронавируса "омикрон" может спровоцировать снижение спроса на нефть в краткосрочной перспективе, если он окажется более тяжелым,... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T09:14

2021-12-08T09:14

2021-12-08T09:14

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ХЬЮСТОН (США), 8 дек – РИА Новости. Распространение нового штамма коронавируса "омикрон" может спровоцировать снижение спроса на нефть в краткосрочной перспективе, если он окажется более тяжелым, чем предыдущие варианты, и повлечет необходимость введения локдаунов, заявил РИА Новости директор по исследованиям и разработкам крупнейшей нефтегазовой компании Индии Indian Oil С. Рамакумар."Я думаю, что да, если случится так, что "омикрон" окажется тяжелым или более тяжелым, нежели штамм "дельта" и другие варианты коронавируса. В таком случае мы можем стать свидетелями масштабных локдаунов и помех для спроса на нефть. В таком случае цены могут упасть", - сказал Рамакумар на полях проходящего в Хьюстоне 23-го Мирового нефтяного конгресса.Стоимость нефти марки Brent вернулась к 75 долларам за баррель после того, как по итогам прошлой недели нефть этой марки потеряла около 4% своей стоимости из-за всплеска неуверенности в мировом спросе на сырье в свете распространения штамма нового коронавируса "омикрон".Мировой нефтяной конгресс, 23-й по счету, стартовал в воскресенье в американском Хьюстоне на фоне продолжающихся колебаний в мировой энергетике. Это один из наиболее представительных нефтегазовых форумов, он объединил на своей площадке свыше 5 тысяч участников. Делегаты из 70 стран, включая министров энергетики и представителей крупнейших профильных компаний, до 9 декабря будут обсуждать развитие энергетической отрасли в условиях сохраняющихся и новых вызовов.Мероприятие проходит в США впервые за более чем 20 лет. В нынешнем году площадкой для его проведения был выбран Хьюстон, который зачастую именуют "энергетической столицей мира". Город является домом для сотен нефтяных и газовых компаний; кроме того, во многом именно через порт Хьюстона энергоносители доставляются по всему миру.

https://ria.ru/20211130/neft-1761555427.html

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экономика, сша, хьюстон, индия, brent, цены на нефть