https://ria.ru/20211208/omikron-1762672798.html

Развеяна надежда на "омикрон"

Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона" - РИА Новости, 08.12.2021

Развеяна надежда на "омикрон"

Заявления ряда специалистов о способности "омикрона" заменить вакцину не подтверждаются имеющимися данными об этом штамме коронавируса. С таким заявлением в... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T02:39

2021-12-08T02:39

2021-12-08T02:39

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Заявления ряда специалистов о способности "омикрона" заменить вакцину не подтверждаются имеющимися данными об этом штамме коронавируса. С таким заявлением в беседе с газетой "Вечерняя Москва" выступил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Сергей Крючков.Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков выразил мнение, что омикрон-штамм может быть "живой вакциной", созданной природой."Многие специалисты начинают фантазировать, что "омикрон" — спасение, "живая вакцина". Без фактических данных выдается желаемое за действительное", - заявил врач.Штамм "омикрон" действительно может оказаться менее патогенным, чем "дельта". Однако, предупредил Крючков, возможен и кардинально противоположный вариант.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

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