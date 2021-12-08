https://ria.ru/20211208/omarova-1762793829.html

Захарова прокомментировала отказ Омаровой от назначения в Минфин США

Захарова прокомментировала отказ Омаровой от назначения в Минфин США - РИА Новости, 08.12.2021

Захарова прокомментировала отказ Омаровой от назначения в Минфин США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с отказом выпускницы МГУ Сауле Омаровой от назначения в минфин США, заявила, что... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:51

2021-12-08T16:51

2021-12-08T16:54

в мире

ссср

джон кеннеди (политик)

министерство финансов сша

telegram (приложение)

мария захарова

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с отказом выпускницы МГУ Сауле Омаровой от назначения в минфин США, заявила, что американский "плавильный котел" превращается в "прокатный стан".Ранее Белый дом сообщил, что уроженка СССР Сауле Омарова отказалась от назначения на должность регулятора банков в министерстве финансов США. Выпускница МГУ, родившаяся в казахстанском городе Уральске, столкнулась с противодействием в сенате при утверждении ее кандидатуры и, по данным местных СМИ, не набирала достаточного числа голосов."Знаменитый американский "плавильный котел" на наших глазах превращается в "прокатный стан", напоминая западным демократиям о худших периодах их существования", - написала Захарова в Telegram-канале.На слушаниях в сенате Омарова подверглась резкой критике, причем сенатор-республиканец Джон Кеннеди задался вопросом, следует ли ее называть профессором или "товарищем". Сама Омарова заявила, что она не коммунистка и что члены ее семьи пострадали от коммунизма.

https://ria.ru/20211208/otkaz-1762668850.html

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в мире, ссср, джон кеннеди (политик), министерство финансов сша, telegram (приложение), мария захарова