https://ria.ru/20211208/odobrenie-1762675250.html

Опрос показал, что американцы и россияне не одобряют власти друг друга

Опрос показал, что американцы и россияне не одобряют власти друг друга - РИА Новости, 08.12.2021

Опрос показал, что американцы и россияне не одобряют власти друг друга

Американцы и россияне взаимно не одобряют власти друг друга, таковы данные опроса, который провела компания Gallup по случаю видеовстречи президентов России и... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T04:21

2021-12-08T04:21

2021-12-08T04:21

в мире

сша

владимир путин

джо байден

нато

россия

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Американцы и россияне взаимно не одобряют власти друг друга, таковы данные опроса, который провела компания Gallup по случаю видеовстречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена."Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин во вторник обсуждают усугубляющийся кризис вокруг Украины. В начале этого года 16% американцев поддержали руководство России и 13% россиян поддержали руководство США", - сообщила компания в Twitter.Во вторник состоялся двухчасовой разговор президентов России и США. Переговоры прошли в формате закрытой видеоконференцсвязи.По версии Кремля, в ходе общения Байден обозначил санкции, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае эскалации на границе с Украиной, а Путин проиллюстрировал деструктивную линию Киева на демонтаж минских соглашений. Кроме того, Байден акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск у украинских границ, а Путин ответил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.Белый дом, в свою очередь, заявил, что в ходе переговоров Байден озвучил Путину обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил у Украины и дал понять, что они ответят решительными экономическими и иными мерами на военную эскалацию. Уточняется, что стороны также обсудили диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.

https://ria.ru/20211207/peregovory-1762658297.html

сша

россия

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, нато, россия