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"Одноклассники" назвали самые обсуждаемые среди пользователей темы года
"Одноклассники" назвали самые обсуждаемые среди пользователей темы года - РИА Новости, 08.12.2021
"Одноклассники" назвали самые обсуждаемые среди пользователей темы года
Пандемия, выборы в Государственную думу и лесные пожары в России стали самыми обсуждаемыми событиями года, сообщается в исследовании "Одноклассников". РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T05:17
2021-12-08T05:17
2021-12-08T05:17
общество
токио
афганистан
максим галкин
антон шкаплеров
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одноклассники
капитолий
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пандемия, выборы в Государственную думу и лесные пожары в России стали самыми обсуждаемыми событиями года, сообщается в исследовании "Одноклассников".Исследование было проведено на основе анализа публикаций и комментариев пользователей "Одноклассников", данные собраны за период с 1 января по 5 декабря 2021 года."В течение года пользователи "Одноклассников" наиболее активно обсуждали второй год пандемии и вакцинацию, выборы в Государственную думу РФ и лесные пожары в России", - говорится в исследовании.Кроме того, в топ самых популярных событий в том числе вошли Олимпиада в Токио, смена власти в Афганистане, штурм Капитолия, полет в космос Ричарда Брэнсона и съемки фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым.Самым популярным телеведущим стал Максим Галкин, на второе место после дебютного выступления на сцене МХАТа имени Горького вышла Ольга Бузова. В топ-10 также вошли Лариса Гузеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Ирина Горбачева.Самым популярным спортсменом стал боец ММА Хабиб Нурмагомедов, на втором месте - олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Затем идут футболист Лионель Месси и боец MMA Федор Емельяненко. Форвард "Зенита" Артем Дзюба занял только седьмое место - в 2020 году он был вторым в рейтинге.
https://ria.ru/20211207/vaktsinatsiya-1762482219.html
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общество, токио, афганистан, максим галкин, антон шкаплеров, международная космическая станция (мкс), одноклассники, капитолий, ирина горбачева, россия
"Одноклассники" назвали самые обсуждаемые среди пользователей темы года
"Одноклассники" назвали самые обсуждаемые среди пользователей события 2021 года