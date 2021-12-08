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Ушаков: в ходе онлайн-саммита общались исключительно Путин и Байден
Ушаков: в ходе онлайн-саммита общались исключительно Путин и Байден - РИА Новости, 08.12.2021
Ушаков: в ходе онлайн-саммита общались исключительно Путин и Байден
В ходе онлайн-саммита РФ и США общались исключительно президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T00:41
2021-12-08T00:41
2021-12-08T01:23
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В ходе онлайн-саммита РФ и США общались исключительно президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа."В ходе видеоконференции друг с другом общались исключительно два президента", - сказал Ушаков журналистам.Он отметил, что он точно не знает, сколько человек сидели с американской стороны, но Путин даже обращал внимание на то, что один из них использует такую же простую ручку, которая была в руках у Путина."А что касается наших представителей, то мы тоже были у экранов и следили за ходом дискуссии и были готовы в случае необходимости взять слово или подсказать нашему президенту по тем или иным практическим вопросам", - добавил он.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия
00:41 08.12.2021 (обновлено: 01:23 08.12.2021)
Ушаков: в ходе онлайн-саммита общались исключительно Путин и Байден
Помощник президента России Ушаков: в ходе онлайн-саммита общались только Путин и Байден
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
В ходе онлайн-саммита РФ
и США
общались исключительно президенты РФ и США Владимир Путин
и Джо Байден
, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков
.
Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа.
"В ходе видеоконференции друг с другом общались исключительно два президента", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что он точно не знает, сколько человек сидели с американской стороны, но Путин даже обращал внимание на то, что один из них использует такую же простую ручку, которая была в руках у Путина.
"А что касается наших представителей, то мы тоже были у экранов и следили за ходом дискуссии и были готовы в случае необходимости взять слово или подсказать нашему президенту по тем или иным практическим вопросам", - добавил он.