https://ria.ru/20211208/obschenie-1762666954.html

Ушаков: в ходе онлайн-саммита общались исключительно Путин и Байден

Ушаков: в ходе онлайн-саммита общались исключительно Путин и Байден - РИА Новости, 08.12.2021

Ушаков: в ходе онлайн-саммита общались исключительно Путин и Байден

В ходе онлайн-саммита РФ и США общались исключительно президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T00:41

2021-12-08T00:41

2021-12-08T01:23

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владимир путин

джо байден

юрий ушаков

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В ходе онлайн-саммита РФ и США общались исключительно президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа."В ходе видеоконференции друг с другом общались исключительно два президента", - сказал Ушаков журналистам.Он отметил, что он точно не знает, сколько человек сидели с американской стороны, но Путин даже обращал внимание на то, что один из них использует такую же простую ручку, которая была в руках у Путина."А что касается наших представителей, то мы тоже были у экранов и следили за ходом дискуссии и были готовы в случае необходимости взять слово или подсказать нашему президенту по тем или иным практическим вопросам", - добавил он.

https://ria.ru/20211208/razgovor-1762664149.html

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия