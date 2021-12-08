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Туризм
https://ria.ru/20211208/obledenenie-1762779668.html
S7 заявила, что не комментирует версии СМИ о причинах обледенения самолета
S7 заявила, что не комментирует версии СМИ о причинах обледенения самолета - РИА Новости, 08.12.2021
S7 заявила, что не комментирует версии СМИ о причинах обледенения самолета
Российская авиакомпания S7 Airlines пока не комментирует возникающие в СМИ версии причин инцидента с обледенением самолета, летевшего из Магадана, сообщает... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:53
2021-12-08T16:53
туризм
происшествия
александр нерадько
магадан
новосибирск
s7 airlines
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российская авиакомпания S7 Airlines пока не комментирует возникающие в СМИ версии причин инцидента с обледенением самолета, летевшего из Магадана, сообщает пресс-служба перевозчика.Самолет S7 Магадан — Новосибирск 2 декабря попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. В среду РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщило, что якобы, согласно выводам комиссии, к обледенению самолёта и нарушению работы систем привели нарушения технического персонала (плохая противообледенительная обработка), а к последующему сваливанию борта — ошибка пилотов."На текущем этапе расследования S7 Airlines, к сожалению, не может комментировать возникающие в СМИ версии причин инцидента, произошедшего 2 декабря на рейсе S7 5220", — говорится в сообщении перевозчика.Как ранее информировала компания, она не исключает, что противообледенительная обработка в аэропорту вылета была проведена с нарушениями. Отмечалось, что совокупность этих факторов привела к потере некоторых сигналов и попаданию воздушного судна в сложное пространственное положение. Управление воздушным судном при этом потеряно не было. На борту Airbus 321 находились 202 пассажира и семь членов экипажа, пострадавших нет.Руководитель Росавиации Александр Нерадько поручал провести расследование. ледователи СК в Магадане возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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происшествия, александр нерадько, магадан, новосибирск, s7 airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм, пассажиры, туризм
16:53 08.12.2021
 
S7 заявила, что не комментирует версии СМИ о причинах обледенения самолета

S7 Airlines пока не комментирует возникающие в СМИ версии причин обледенения самолета

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российская авиакомпания S7 Airlines пока не комментирует возникающие в СМИ версии причин инцидента с обледенением самолета, летевшего из Магадана, сообщает пресс-служба перевозчика.
Самолет S7 Магадан — Новосибирск 2 декабря попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. В среду РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщило, что якобы, согласно выводам комиссии, к обледенению самолёта и нарушению работы систем привели нарушения технического персонала (плохая противообледенительная обработка), а к последующему сваливанию борта — ошибка пилотов.
"На текущем этапе расследования S7 Airlines, к сожалению, не может комментировать возникающие в СМИ версии причин инцидента, произошедшего 2 декабря на рейсе S7 5220", — говорится в сообщении перевозчика.
Как ранее информировала компания, она не исключает, что противообледенительная обработка в аэропорту вылета была проведена с нарушениями. Отмечалось, что совокупность этих факторов привела к потере некоторых сигналов и попаданию воздушного судна в сложное пространственное положение. Управление воздушным судном при этом потеряно не было. На борту Airbus 321 находились 202 пассажира и семь членов экипажа, пострадавших нет.
Руководитель Росавиации Александр Нерадько поручал провести расследование. ледователи СК в Магадане возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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