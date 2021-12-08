https://ria.ru/20211208/nigeriya-1762682009.html
СМИ: в Нигерии вооруженные люди напали на автомобиль, 10 человек погибли
СМИ: в Нигерии вооруженные люди напали на автомобиль, 10 человек погибли - РИА Новости, 08.12.2021
СМИ: в Нигерии вооруженные люди напали на автомобиль, 10 человек погибли
Вооруженные люди напали на автомобиль в нигерийском штате Сокото, десять человек погибли, сообщает местное издание Punch. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T07:52
2021-12-08T07:52
2021-12-08T07:52
в мире
нигерия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вооруженные люди напали на автомобиль в нигерийском штате Сокото, десять человек погибли, сообщает местное издание Punch.По его данным, злоумышленники открыли стрельбу по автомобилю, в результате чего машина загорелась. Бандиты окружили горящий автомобиль, чтобы не позволить пассажирам сбежать.Как пишет издание, бандиты по-прежнему на свободе.
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в мире, нигерия
СМИ: в Нигерии вооруженные люди напали на автомобиль, 10 человек погибли
Punch: в Нигерии вооруженные люди напали на автомобиль, 10 человек погибли