https://ria.ru/20211208/nigeriya-1762682009.html

СМИ: в Нигерии вооруженные люди напали на автомобиль, 10 человек погибли

СМИ: в Нигерии вооруженные люди напали на автомобиль, 10 человек погибли - РИА Новости, 08.12.2021

СМИ: в Нигерии вооруженные люди напали на автомобиль, 10 человек погибли

Вооруженные люди напали на автомобиль в нигерийском штате Сокото, десять человек погибли, сообщает местное издание Punch. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T07:52

2021-12-08T07:52

2021-12-08T07:52

в мире

нигерия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вооруженные люди напали на автомобиль в нигерийском штате Сокото, десять человек погибли, сообщает местное издание Punch.По его данным, злоумышленники открыли стрельбу по автомобилю, в результате чего машина загорелась. Бандиты окружили горящий автомобиль, чтобы не позволить пассажирам сбежать.Как пишет издание, бандиты по-прежнему на свободе.

https://ria.ru/20211128/niger-1761097788.html

нигерия

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в мире, нигерия