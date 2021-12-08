https://ria.ru/20211208/nevypolnenie-1762664269.html
Путин проинформировал Байдена о невыполнении Украиной Минских соглашений
Путин проинформировал Байдена о невыполнении Украиной Минских соглашений - РИА Новости, 08.12.2021
Путин проинформировал Байдена о невыполнении Украиной Минских соглашений
Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров проинформировал своего американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T00:22
2021-12-08T00:22
2021-12-08T00:22
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украина
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юрий ушаков
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров проинформировал своего американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договорённостей, а также о затягивании Киевом переговорного процесса в рамках контактной группы, заявил помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков."Наш президент достаточно подробно проинформировал о том, как Киевом не выполняются соответствующие минские договорённости. Прямо было сказано, что Украина саботирует выполнение "Минска", кроме того саботирует и договорённости, которые были достигнуты в рамках саммита "нормандской четверки", затягивает переговорный процесс в контактной группе, стремится исключить из переговорного процесса Донбасс", - сказал Ушаков журналистам по итогам переговоров лидеров.
https://ria.ru/20211208/zhertvy-1762664023.html
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в мире, украина, киев, владимир путин, юрий ушаков, ситуация в днр и лнр, россия
Путин проинформировал Байдена о невыполнении Украиной Минских соглашений
Президент России Путин проинформировал Байдена о невыполнении Украиной минских соглашений