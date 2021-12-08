https://ria.ru/20211208/navalnyy-1762735205.html

Навальный подал еще один иск к колонии в Покрове

Навальный подал еще один иск к колонии в Покрове - РИА Новости, 08.12.2021

Навальный подал еще один иск к колонии в Покрове

Алексей Навальный подал в Петушинский районный суд Владимирской области пятый иск к колонии в Покрове, где он отбывает наказание, следует из картотеки дел на... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T13:01

2021-12-08T13:01

2021-12-08T13:01

происшествия

покров

алексей навальный

россия

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РЯЗАНЬ, 8 дек - РИА Новости. Алексей Навальный подал в Петушинский районный суд Владимирской области пятый иск к колонии в Покрове, где он отбывает наказание, следует из картотеки дел на сайте суда."Категория дела... Обжалование действий должностных лиц администрации следственных изоляторов и исправительных учреждений: Жалобы, не связанные с ненадлежащими условиями содержания лиц, находящихся под стражей, и лиц, осужденных к лишению свободы", - указано на сайте суда.Административное исковое заявление зарегистрировано 8 декабря. Истцом обозначен Навальный, ответчиком - ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области. Суть требований на сайте не уточняется.Ранее Петушинский районный суд Владимирской области рассмотрел три иска Навального к ИК-2. Они касались оспаривания постановки на учет как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет и невыдачи книг. Суд отказал по оспариванию постановки Навального на учет как склонного к побегу, по двум другим производство было прекращено в связи с отказом от них истца.В ноябре поступил новый иск к ИК-2. Как уточнили РИА Новости в суде, Навальный обжалует решение комиссии исправительной колонии о постановке его на профилактический учет как лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористическо-экстремистской направленности. Предварительное заседание назначено на 9 декабря.Еще два иска Навальным было подано к ИК-3 во Владимире, где он проходил лечение после голодовки. Они рассматривались Октябрьским районным судом Владимира и касались признания незаконными действий по воспрепятствованию проносу и использованию защитниками при свиданиях средств мобильной связи и коммуникации. В их удовлетворении судом было отказано.Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20211207/navalnyy-1762545706.html

https://ria.ru/20211202/navalnyy-1761752720.html

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происшествия, покров, алексей навальный, россия