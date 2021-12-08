Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211208/navalnyy-1762735205.html
Навальный подал еще один иск к колонии в Покрове
Навальный подал еще один иск к колонии в Покрове - РИА Новости, 08.12.2021
Навальный подал еще один иск к колонии в Покрове
Алексей Навальный подал в Петушинский районный суд Владимирской области пятый иск к колонии в Покрове, где он отбывает наказание, следует из картотеки дел на... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:01
2021-12-08T13:01
происшествия
покров
алексей навальный
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733927864_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6ccb3e2f9b1ae0e8ab4d1c9ae24c7db.jpg
РЯЗАНЬ, 8 дек - РИА Новости. Алексей Навальный подал в Петушинский районный суд Владимирской области пятый иск к колонии в Покрове, где он отбывает наказание, следует из картотеки дел на сайте суда."Категория дела... Обжалование действий должностных лиц администрации следственных изоляторов и исправительных учреждений: Жалобы, не связанные с ненадлежащими условиями содержания лиц, находящихся под стражей, и лиц, осужденных к лишению свободы", - указано на сайте суда.Административное исковое заявление зарегистрировано 8 декабря. Истцом обозначен Навальный, ответчиком - ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области. Суть требований на сайте не уточняется.Ранее Петушинский районный суд Владимирской области рассмотрел три иска Навального к ИК-2. Они касались оспаривания постановки на учет как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет и невыдачи книг. Суд отказал по оспариванию постановки Навального на учет как склонного к побегу, по двум другим производство было прекращено в связи с отказом от них истца.В ноябре поступил новый иск к ИК-2. Как уточнили РИА Новости в суде, Навальный обжалует решение комиссии исправительной колонии о постановке его на профилактический учет как лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористическо-экстремистской направленности. Предварительное заседание назначено на 9 декабря.Еще два иска Навальным было подано к ИК-3 во Владимире, где он проходил лечение после голодовки. Они рассматривались Октябрьским районным судом Владимира и касались признания незаконными действий по воспрепятствованию проносу и использованию защитниками при свиданиях средств мобильной связи и коммуникации. В их удовлетворении судом было отказано.Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20211207/navalnyy-1762545706.html
https://ria.ru/20211202/navalnyy-1761752720.html
покров
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733927864_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0b87a11f39c0cac2bbcb98a329bbe62e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, покров, алексей навальный, россия
13:01 08.12.2021
 
Навальный подал еще один иск к колонии в Покрове

Навальный подал пятый иск к колонии в Покрове

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области
Алексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 8 дек - РИА Новости. Алексей Навальный подал в Петушинский районный суд Владимирской области пятый иск к колонии в Покрове, где он отбывает наказание, следует из картотеки дел на сайте суда.
"Категория дела... Обжалование действий должностных лиц администрации следственных изоляторов и исправительных учреждений: Жалобы, не связанные с ненадлежащими условиями содержания лиц, находящихся под стражей, и лиц, осужденных к лишению свободы", - указано на сайте суда.
Административное исковое заявление зарегистрировано 8 декабря. Истцом обозначен Навальный, ответчиком - ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области. Суть требований на сайте не уточняется.
Ранее Петушинский районный суд Владимирской области рассмотрел три иска Навального к ИК-2. Они касались оспаривания постановки на учет как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет и невыдачи книг. Суд отказал по оспариванию постановки Навального на учет как склонного к побегу, по двум другим производство было прекращено в связи с отказом от них истца.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 13:16
Навальный в колонии выбрал профессию швеи
В ноябре поступил новый иск к ИК-2. Как уточнили РИА Новости в суде, Навальный обжалует решение комиссии исправительной колонии о постановке его на профилактический учет как лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористическо-экстремистской направленности. Предварительное заседание назначено на 9 декабря.
Еще два иска Навальным было подано к ИК-3 во Владимире, где он проходил лечение после голодовки. Они рассматривались Октябрьским районным судом Владимира и касались признания незаконными действий по воспрепятствованию проносу и использованию защитниками при свиданиях средств мобильной связи и коммуникации. В их удовлетворении судом было отказано.
Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 09:22
Навальный выплатил штраф в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
 
ПроисшествияПокровАлексей НавальныйРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров
02:35Диетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый день
02:28Хинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
Лента новостейМолния
Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеровДиетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый деньХинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочийАналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений