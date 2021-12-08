https://ria.ru/20211208/nato-1762805001.html
Базы НАТО могут обрушить экономику одного европейского региона
"Попадем под удар". В Дании выступили против базы НАТО из-за России - РИА Новости, 08.12.2021
Базы НАТО могут обрушить экономику одного европейского региона
Планы построить на датских Фарерских островах радиолокационную базу НАТО для слежения за полетами самолетов над регионом обернулись конфликтом с оппозиционными... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:31
2021-12-08T17:31
2021-12-08T18:33
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Планы построить на датских Фарерских островах радиолокационную базу НАТО для слежения за полетами самолетов над регионом обернулись конфликтом с оппозиционными силами, пишет шведское издание SVT.Как сообщает автор статьи, Фареры, автономная часть Королевства Дания, зависят от экспорта рыбы, а одним из крупнейших рынков сбыта для них стала Россия. Оппозиция обвиняет правительство в том, что оно слишком лояльно относится к точке зрения Копенгагена на размещение базы, а критиков этой идеи подавляет.По словам парламентария Бьярни Карасона Петерсена, он предпочел бы, чтобы Торсхавн вел переговоры с Североатлантическим альянсом не через Данию, а напрямую, выдвигая собственные требования и занимаясь радиолокационной станцией самостоятельно."Мы рискуем потерять большую часть нашего экспорта в Россию. Фарерская экономика может этого не пережить", — считает он. Депутат также опасается, что в случае открытого противостояния Москвы и блока острова попадут под удар и станут "целью бомбардировок", если там появятся радары.Дания, включая Гренландию и Фарерские острова, входит в Арктический совет. Его создали в 1996 году для обеспечения содействия сотрудничеству в регионе, особенно в сферах защиты окружающей среды и военной безопасности. Помимо королевства, в нем состоят Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.Ротация стран-председателей происходит каждые два года. К Москве руководство перешло 20 мая и продлится до 2023 года.
https://ria.ru/20211208/putin-1762799828.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210607/arktika-1736055013.html
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в мире, норвегия, финляндия, арктический совет, нато, россия
17:31 08.12.2021 (обновлено: 18:33 08.12.2021)
"Попадем под удар". В Дании выступили против базы НАТО из-за России
Фарерские острова протестуют против строительства базы НАТО, не желая конфликта с Москвой