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НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя, заявил Песков
НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2021
НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя, заявил Песков
НАТО постепенно начинает "подминать Украину под себя", заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видео опубликовал "Пятый канал". РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:57
2021-12-08T17:20
украина
нато
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. НАТО постепенно начинает "подминать Украину под себя", заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видео опубликовал "Пятый канал".По его словам, для Москвы это красная линия."Все, что делает Россия, делается в рамках территории России. Это американские солдаты приезжают сюда", — указал представитель Кремля.Накануне президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели видеоконференцию, продолжавшуюся около двух часов. Наибольшее внимание они уделили ситуации вокруг Украины.Как отметил Путин, хотя часто обвинения выдвигаются против Москвы, именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей России. США беспокоят российские батальоны на российской территории, за тысячи километров от Штатов, а Кремль — реальные угрозы, добавил он.По словам Путина, красные линии для России — это дальнейшее продвижение альянса на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений. Он заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, что этого не произойдет.
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украина, нато, россия, в мире, дмитрий песков
15:57 08.12.2021 (обновлено: 17:20 08.12.2021)
 
НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что НАТО постепенно подминает Украину под себя

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. НАТО постепенно начинает "подминать Украину под себя", заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видео опубликовал "Пятый канал".
По его словам, для Москвы это красная линия.
"Все, что делает Россия, делается в рамках территории России. Это американские солдаты приезжают сюда", — указал представитель Кремля.
Накануне президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели видеоконференцию, продолжавшуюся около двух часов. Наибольшее внимание они уделили ситуации вокруг Украины.
Как отметил Путин, хотя часто обвинения выдвигаются против Москвы, именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей России. США беспокоят российские батальоны на российской территории, за тысячи километров от Штатов, а Кремль — реальные угрозы, добавил он.
По словам Путина, красные линии для России — это дальнейшее продвижение альянса на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений. Он заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, что этого не произойдет.
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