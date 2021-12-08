https://ria.ru/20211208/nastroy-1762666228.html

Ушаков заявил, что президенты России и США показали настрой на работу

Ушаков заявил, что президенты России и США показали настрой на работу - РИА Новости, 08.12.2021

Ушаков заявил, что президенты России и США показали настрой на работу

Прорывов онлайн-саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не принес, этого пока трудно ожидать, но лидеры продемонстрировали настрой на работу... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T00:35

2021-12-08T00:35

2021-12-08T00:35

в мире

сша

владимир путин

джо байден

юрий ушаков

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Прорывов онлайн-саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не принес, этого пока трудно ожидать, но лидеры продемонстрировали настрой на работу и диалог, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа."Прорывов, это вы сами знаете, пока что нет. Отношения вызывают озабоченность", - сказал Ушаков журналистам."Резких прорывов, наверное, пока трудно ожидать. Вместе с тем, президенты продемонстрировали настрой на то, чтобы продолжать практическую работу, и в частности, начать обсуждение весьма чувствительных вопросов", - добавил он.

https://ria.ru/20211208/vremya-1762665936.html

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия