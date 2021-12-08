https://ria.ru/20211208/nastroy-1762666228.html
Ушаков заявил, что президенты России и США показали настрой на работу
Ушаков заявил, что президенты России и США показали настрой на работу - РИА Новости, 08.12.2021
Ушаков заявил, что президенты России и США показали настрой на работу
Прорывов онлайн-саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не принес, этого пока трудно ожидать, но лидеры продемонстрировали настрой на работу... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T00:35
2021-12-08T00:35
2021-12-08T00:35
в мире
сша
владимир путин
джо байден
юрий ушаков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762628164_0:444:2851:2048_1920x0_80_0_0_88a6b82d5c3551f3adc3b34f085a006d.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Прорывов онлайн-саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не принес, этого пока трудно ожидать, но лидеры продемонстрировали настрой на работу и диалог, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа."Прорывов, это вы сами знаете, пока что нет. Отношения вызывают озабоченность", - сказал Ушаков журналистам."Резких прорывов, наверное, пока трудно ожидать. Вместе с тем, президенты продемонстрировали настрой на то, чтобы продолжать практическую работу, и в частности, начать обсуждение весьма чувствительных вопросов", - добавил он.
https://ria.ru/20211208/vremya-1762665936.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762628164_0:152:2528:2048_1920x0_80_0_0_824ee55c0533481b06388e706f0ee32a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия
Ушаков заявил, что президенты России и США показали настрой на работу
Помощник президента России Ушаков заявил, что Путин и Байден показали настрой на работу