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В Ингушетии несколько человек напали на автобус с детьми и избили водителя
В Ингушетии несколько человек напали на автобус с детьми и избили водителя - РИА Новости, 08.12.2021
В Ингушетии несколько человек напали на автобус с детьми и избили водителя
Несколько человек напали на микроавтобус и избили водителя в селе Экажево в Ингушетии, сообщается на сайте регионального ГУ МВД. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T03:37
2021-12-08T03:37
2021-12-08T03:37
происшествия
республика ингушетия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Несколько человек напали на микроавтобус и избили водителя в селе Экажево в Ингушетии, сообщается на сайте регионального ГУ МВД."В селе Экажево несколько человек остановили микроавтобус и нанесли водителю побои. Пассажиры микроавтобуса не пострадали", - говорится в сообщении.Отмечается, что полицейские выясняют обстоятельства инцидента и проводят мероприятия по установлению и задержанию всех причастных лиц.Как сообщает РЕН ТВ, около десяти вооруженных человек перекрыли дорогу микроавтобусу, в котором находились школьники, и выстрелили в него. Нападавшие избили вышедшего из салона мужчину и скрылись с места преступления. Дети в результате инцидента не пострадали.
https://ria.ru/20211202/sk-1761885260.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика ингушетия
В Ингушетии несколько человек напали на автобус с детьми и избили водителя
В Ингушетии несколько человек напали на автобус со школьниками и избили водителя