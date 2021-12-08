https://ria.ru/20211208/napadenie-1762674217.html

В Ингушетии несколько человек напали на автобус с детьми и избили водителя

В Ингушетии несколько человек напали на автобус с детьми и избили водителя - РИА Новости, 08.12.2021

В Ингушетии несколько человек напали на автобус с детьми и избили водителя

Несколько человек напали на микроавтобус и избили водителя в селе Экажево в Ингушетии, сообщается на сайте регионального ГУ МВД. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T03:37

2021-12-08T03:37

2021-12-08T03:37

происшествия

республика ингушетия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Несколько человек напали на микроавтобус и избили водителя в селе Экажево в Ингушетии, сообщается на сайте регионального ГУ МВД."В селе Экажево несколько человек остановили микроавтобус и нанесли водителю побои. Пассажиры микроавтобуса не пострадали", - говорится в сообщении.Отмечается, что полицейские выясняют обстоятельства инцидента и проводят мероприятия по установлению и задержанию всех причастных лиц.Как сообщает РЕН ТВ, около десяти вооруженных человек перекрыли дорогу микроавтобусу, в котором находились школьники, и выстрелили в него. Нападавшие избили вышедшего из салона мужчину и скрылись с места преступления. Дети в результате инцидента не пострадали.

https://ria.ru/20211202/sk-1761885260.html

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика ингушетия