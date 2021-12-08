https://ria.ru/20211208/nagrady-1762767534.html

Руденя в преддверии Дня Конституции вручил госнаграды жителям Верхневолжья

Руденя в преддверии Дня Конституции вручил госнаграды жителям Верхневолжья - РИА Новости, 08.12.2021

Руденя в преддверии Дня Конституции вручил госнаграды жителям Верхневолжья

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в преддверии Дня Конституции вручил государственные и региональные награды жителям области и паспорта юным тверитянам,... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T15:37

2021-12-08T15:37

2021-12-08T15:37

тверская область

общество

игорь руденя

россия

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ТВЕРЬ, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в преддверии Дня Конституции вручил государственные и региональные награды жителям области и паспорта юным тверитянам, сообщает пресс-служба регионального правительства."По традиции мы чествуем жителей Верхневолжья, которые добились выдающихся успехов в служении стране и тверскому краю. Все, кто сегодня получает награды, – счастливые люди. Потому что вашей жизнью движет искренняя любовь к Родине, к тем, с кем вы работаете. Стремление трудиться ради развития России и блага народа является высшей целью каждого гражданина страны", – сказал на церемонии глава региона.

https://ria.ru/20211130/verkhnevolzhe-1761524846.html

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общество, игорь руденя, россия