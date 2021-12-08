https://ria.ru/20211208/moskva-1762722544.html

Производство продуктов питания в Москве выросло на 18% с начала года

Производство продуктов питания в Москве выросло на 18% с начала года - РИА Новости, 08.12.2021

Производство продуктов питания в Москве выросло на 18% с начала года

Производство продуктов питания в Москве за десять месяцев 2021 года выросло на 17,9% относительно аналогичного прошлогоднего показателя, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:16

2021-12-08T12:16

2021-12-08T12:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Производство продуктов питания в Москве за десять месяцев 2021 года выросло на 17,9% относительно аналогичного прошлогоднего показателя, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Пищевая промышленность города – это 240 предприятий, в том числе 65 крупных и средних. Среди них производители хлеба, молочной и рыбной продукции, консервов, мясоперерабатывающие и кондитерские производства, а также многие другие. В январе-октябре текущего года они нарастили объемы выпуска почти на 18%, при этом продолжая вкладываться в свое развитие", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.Положительную динамику обеспечил рост производства по отдельным группам товаров. За 10 месяцев выпуск мяса и субпродуктов увеличился почти на треть – до 15,1 тысячи тонн. Почти на 30%, до 108,5 тысячи тонн, выросло производство хлебобулочных полуфабрикатов и изделий длительного хранения. В сфере переработки и консервации рыбы и моллюсков объем производства превысил 30 тысяч тонн, что на 15,5% выше аналогичного периода 2020 года.Город создает благоприятные условия для работы пищевиков, предлагает им финансовые и нефинансовые меры поддержки."Значительное сокращение налоговой нагрузки предприятию гарантирует получение одного из специализированных статусов, которые город присваивает промпроизводствам. Например, компаний со статусом промышленного комплекса сегодня в Москве более 60, и 23 из них – пищевые производства. За прошлый год они в общей сложности сэкономили на налогах более 500 миллионов рублей", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.В статусе промкомплексов сегодня работают кондитерские фабрики, в том числе "Красный октябрь" и "Рот Фронт", ряд столичных хлебозаводов и кондитерско-булочных комбинатов, мясоперерабатывающие предприятия, например, "Дымовское колбасное производство" и "Царицыно". К их числу относится и компания "Вимм-Билль-Данн" (входит в PepsiCo) представленная Царицынским и Лианозовским молочными комбинатами.С 2012 года 16 пищевых производств получили льготные субсидии на общую сумму более 970 миллионов рублей. Субсидии можно тратить на компенсацию процентов по кредитам на приобретение оборудования, уплату лизинговых платежей, а также на возмещение затрат по техприсоединению к инженерным сетям. Еще один инструмент поддержки - льготные займы. За последние два года для пищевых предприятий города было одобрено четыре займа по ставке 2-3% годовых на общую сумму 400 миллионов рублей, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20211207/vyruchka-1762517329.html

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москва, александр прохоров