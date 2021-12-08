https://ria.ru/20211208/mordoviya-1762783384.html
Власти Мордовии будут поддерживать молодежные научные проекты
Власти Мордовии будут поддерживать молодежные научные проекты - РИА Новости, 08.12.2021
Власти Мордовии будут поддерживать молодежные научные проекты
Власти Мордовии намерены поддерживать молодежные научные проекты, заявил глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:17
2021-12-08T16:17
2021-12-08T16:17
республика мордовия
общество
владимир путин
республика мордовия
артем здунов
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек — РИА Новости. Власти Мордовии намерены поддерживать молодежные научные проекты, заявил глава республики Артем Здунов.Глава Мордовии в среду провёл встречу с победителями конкурса "Умник" Фонда содействия инновациям. Программа поддерживает коммерчески ориентированные научно-технические проекты молодых исследователей."Руководитель республики пообщался с начинающими учеными и ознакомился с их работами. Он отметил, что в 2021 году на участие в конкурсе было подано 263 заявки – это рекорд, в два раза превышающий показатель прошлого года. Сумма гранта составила 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы главы Мордовии.Глава региона подчеркнул, что о важности работы с фондами неоднократно говорил президент России. "Владимир Путин большое внимание уделяет подобному финансированию молодежных проектов, поэтому у нас очень серьезный настрой на работу с большинством основных фондов. 30 победителей – это далеко не предел наших возможностей. Предлагаю обратить внимание на разработки, которые не нашли финансирования в прошлые годы. Самые достойные необходимо развивать. Мы будем и дальше поддерживать молодежные научные проекты", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Он поручил министру промышленности, науки и новых технологий Мордовии оказать победителям всю необходимую помощь и довести их до практического результата. Отмечается, что за каждым проектом закреплен менеджер, оказывается безвозмездное бухгалтерское и юридическое сопровождение."Победители программы рассказали главе Мордовии о своих новаторских задумках. Они касаются разных сфер: от туристической отрасли до совершенствования производства оптического волокна и реабилитации от коронавируса. Глава республики подчеркнул, что каждая работа должна быть внедрена в жизнь. Также он рекомендовал молодым ученым активнее работать в патентном направлении и регистрировать свои разработки", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20211202/mordoviya-1761769396.html
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общество, владимир путин, республика мордовия, артем здунов, россия
Власти Мордовии будут поддерживать молодежные научные проекты
Власти Мордовии намерены поддерживать молодежные научные проекты
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек — РИА Новости.
Власти Мордовии намерены поддерживать молодежные научные проекты, заявил глава республики Артем Здунов
.
Глава Мордовии в среду провёл встречу с победителями конкурса "Умник" Фонда содействия инновациям. Программа поддерживает коммерчески ориентированные научно-технические проекты молодых исследователей.
"Руководитель республики пообщался с начинающими учеными и ознакомился с их работами. Он отметил, что в 2021 году на участие в конкурсе было подано 263 заявки – это рекорд, в два раза превышающий показатель прошлого года. Сумма гранта составила 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы главы Мордовии.
Глава региона подчеркнул, что о важности работы с фондами неоднократно говорил президент России. "Владимир Путин
большое внимание уделяет подобному финансированию молодежных проектов, поэтому у нас очень серьезный настрой на работу с большинством основных фондов. 30 победителей – это далеко не предел наших возможностей. Предлагаю обратить внимание на разработки, которые не нашли финансирования в прошлые годы. Самые достойные необходимо развивать. Мы будем и дальше поддерживать молодежные научные проекты", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Он поручил министру промышленности, науки и новых технологий Мордовии оказать победителям всю необходимую помощь и довести их до практического результата. Отмечается, что за каждым проектом закреплен менеджер, оказывается безвозмездное бухгалтерское и юридическое сопровождение.
"Победители программы рассказали главе Мордовии о своих новаторских задумках. Они касаются разных сфер: от туристической отрасли до совершенствования производства оптического волокна и реабилитации от коронавируса. Глава республики подчеркнул, что каждая работа должна быть внедрена в жизнь. Также он рекомендовал молодым ученым активнее работать в патентном направлении и регистрировать свои разработки", - подчеркивается в сообщении.