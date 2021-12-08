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Премьер Греции выразил беспокойство из-за ситуации на Украине
Премьер Греции выразил беспокойство из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 08.12.2021
Премьер Греции выразил беспокойство из-за ситуации на Украине
Греция надеется, что до серьезных столкновений на Украине не дойдёт, хотя ситуация вызывает беспокойство, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:56
2021-12-08T16:56
2021-12-08T18:22
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Греция надеется, что до серьезных столкновений на Украине не дойдёт, хотя ситуация вызывает беспокойство, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис."Я тоже выражаю свое беспокойство по поводу обострения ситуации на Украине. И все-таки рассчитываю на то, что до каких-то серьезных столкновений не дойдет. Должны соблюдаться в том числе и минские соглашения. Греция заинтересована в разрешении, а не обострении кризиса", - заявил греческий премьер по итогам своих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Он напомнил также, что в этом регионе исторически живет много греков.
https://ria.ru/20211208/ukraina-1762779578.html
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в мире, украина, греция, кириакос мицотакис, владимир путин, россия
16:56 08.12.2021 (обновлено: 18:22 08.12.2021)
Премьер Греции выразил беспокойство из-за ситуации на Украине
Премьер Греции Мицотакис надеется, что до серьезных столкновений на Украине не дойдет