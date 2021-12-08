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МФЦ, в котором застрелили двух человек, возобновит работу 9 декабря
МФЦ, в котором застрелили двух человек, возобновит работу 9 декабря - РИА Новости, 08.12.2021
МФЦ, в котором застрелили двух человек, возобновит работу 9 декабря
Центр госуслуг в московском районе Рязанский, где накануне застрелили двух человек, возобновит работу в штатном режиме 9 декабря, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:05
2021-12-08T10:05
происшествия
москва
ирина волк
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Центр госуслуг в московском районе Рязанский, где накануне застрелили двух человек, возобновит работу в штатном режиме 9 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных МФЦ."Центр госуслуг района Рязанский возобновит работу в штатном режиме 9 декабря", - рассказали в пресс-службе.Согласно данным мэрии, при стрельбе в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, администратор и охранник, еще четыре пострадали. Нападавшего задержал сотрудник подразделения МВД РФ по миграционным вопросам. По данным официального представителя министерства Ирины Волк, задержан 45-летний житель Москвы. Источник РИА Новости назвал его имя - Сергей Глазов. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.
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происшествия, москва, ирина волк, стрельба в мфц на юго-востоке москвы
10:05 08.12.2021
 
МФЦ, в котором застрелили двух человек, возобновит работу 9 декабря

Московский МФЦ, в котором мужчина застрелил двух человек, возобновит работу 9 декабря

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Инженерно-саперного центра ГУ МВД РФ у многофункционального центра "Рязанский" в Москве, где произошла стрельба
Автомобиль Инженерно-саперного центра ГУ МВД РФ у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Центр госуслуг в московском районе Рязанский, где накануне застрелили двух человек, возобновит работу в штатном режиме 9 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных МФЦ.
"Центр госуслуг района Рязанский возобновит работу в штатном режиме 9 декабря", - рассказали в пресс-службе.
Согласно данным мэрии, при стрельбе в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, администратор и охранник, еще четыре пострадали. Нападавшего задержал сотрудник подразделения МВД РФ по миграционным вопросам. По данным официального представителя министерства Ирины Волк, задержан 45-летний житель Москвы. Источник РИА Новости назвал его имя - Сергей Глазов. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.
 
ПроисшествияМоскваИрина ВолкСтрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы
 
 
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