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МФЦ, в котором застрелили двух человек, возобновит работу 9 декабря

МФЦ, в котором застрелили двух человек, возобновит работу 9 декабря - РИА Новости, 08.12.2021

МФЦ, в котором застрелили двух человек, возобновит работу 9 декабря

Центр госуслуг в московском районе Рязанский, где накануне застрелили двух человек, возобновит работу в штатном режиме 9 декабря, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:05

2021-12-08T10:05

2021-12-08T10:05

происшествия

москва

ирина волк

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Центр госуслуг в московском районе Рязанский, где накануне застрелили двух человек, возобновит работу в штатном режиме 9 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных МФЦ."Центр госуслуг района Рязанский возобновит работу в штатном режиме 9 декабря", - рассказали в пресс-службе.Согласно данным мэрии, при стрельбе в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, администратор и охранник, еще четыре пострадали. Нападавшего задержал сотрудник подразделения МВД РФ по миграционным вопросам. По данным официального представителя министерства Ирины Волк, задержан 45-летний житель Москвы. Источник РИА Новости назвал его имя - Сергей Глазов. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

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2021

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происшествия, москва, ирина волк, стрельба в мфц на юго-востоке москвы