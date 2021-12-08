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Суд арестовал коммерсанта, сшившего некачественную форму для МВД
Суд арестовал коммерсанта, сшившего некачественную форму для МВД - РИА Новости, 08.12.2021
Суд арестовал коммерсанта, сшившего некачественную форму для МВД
Предприниматель, отвечавший за пошив формы для сотрудников МВД РФ, изготовил ее из некачественных материалов, тем самым нанес ущерб ведомству размером более 500 РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:23
2021-12-08T16:23
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Предприниматель, отвечавший за пошив формы для сотрудников МВД РФ, изготовил ее из некачественных материалов, тем самым нанес ущерб ведомству размером более 500 миллионов рублей, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.По данным следствия, в 2017 году между МВД и компанией "БМФ" был заключен договор на пошив и поставку повседневной одежды для сотрудников органов внутренних дел. Гендиректор "БМФ" Борис Ляшук организовал через группу подконтрольных организаций пошив формы из некачественных материалов, чем нанес ущерб ведомству на сумму более 500 миллионов рублей."Судом арестован бывший генеральный директор ООО "БМФ" Борис Ляшук. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.Добавляется, что в рамках расследования дела в 40 региональных подразделениях МВД была изъята форма, по которой проведено более 200 физико-химических судебных экспертиз. По результатам исследований, при изготовлении одежды использовались ткань и комплектующие, не соответствующие требованиям контракта."Факты противоправной деятельности были установлены следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ГУСБ МВД России и ФСБ России. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к преступной схеме", - уточняется на сайте.
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
16:23 08.12.2021
 
Суд арестовал коммерсанта, сшившего некачественную форму для МВД

Суд арестовал коммерсанта, обвиняемого в пошиве некачественной формы для МВД

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Предприниматель, отвечавший за пошив формы для сотрудников МВД РФ, изготовил ее из некачественных материалов, тем самым нанес ущерб ведомству размером более 500 миллионов рублей, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
По данным следствия, в 2017 году между МВД и компанией "БМФ" был заключен договор на пошив и поставку повседневной одежды для сотрудников органов внутренних дел. Гендиректор "БМФ" Борис Ляшук организовал через группу подконтрольных организаций пошив формы из некачественных материалов, чем нанес ущерб ведомству на сумму более 500 миллионов рублей.
"Судом арестован бывший генеральный директор ООО "БМФ" Борис Ляшук. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в рамках расследования дела в 40 региональных подразделениях МВД была изъята форма, по которой проведено более 200 физико-химических судебных экспертиз. По результатам исследований, при изготовлении одежды использовались ткань и комплектующие, не соответствующие требованиям контракта.
"Факты противоправной деятельности были установлены следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ГУСБ МВД России и ФСБ России. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к преступной схеме", - уточняется на сайте.
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