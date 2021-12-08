https://ria.ru/20211208/liviya-1762797003.html
Путин выразил надежду на стабилизацию ситуации в Ливии после выборов
Путин выразил надежду на стабилизацию ситуации в Ливии после выборов - РИА Новости, 08.12.2021
Путин выразил надежду на стабилизацию ситуации в Ливии после выборов
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что предстоящие выборы в Ливии приведут к стабилизации ситуации в стране. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:00
2021-12-08T17:00
2021-12-08T17:20
ливия
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владимир путин
кириакос мицотакис
россия
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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что предстоящие выборы в Ливии приведут к стабилизации ситуации в стране."Исходим из того, что запланированные там (в Ливии - ред.) выборы пройдут в ранее согласованные сроки и приведут к стабилизации в этой стране", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Он добавил, что Россия находится в контакте со всеми заинтересованными лицами, включая ведущие страны Евросоюза и Турцию."Надеюсь, что будет найдено решение, которые устроит всех и приведет к долгосрочной стабилизации", - добавил российский лидер.Парламентские и президентские выборы в Ливии запланированы на 24 декабря. В стране действует Правительство народного единства и президентский совет, которые исполняют свои обязанности с 15 марта, находясь в Триполи. До недавнего времени в Ливии параллельно существовали два органа исполнительной власти - ПНС в Триполи и пользующееся поддержкой Ливийской национальной армии и законно избранного парламента временное правительство на востоке страны.
https://ria.ru/20210803/liviya-1744056142.html
https://ria.ru/20211020/libya-1755271014.html
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ливия, в мире, греция, владимир путин, кириакос мицотакис, россия
17:00 08.12.2021 (обновлено: 17:20 08.12.2021)
Путин выразил надежду на стабилизацию ситуации в Ливии после выборов
Президент Путин: надеемся, что предстоящие выборы в Ливии приведут к стабилизации