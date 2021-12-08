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Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"

Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 08.12.2021

Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"

Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная", продолжаются поиски еще одного шахтера, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T03:08

2021-12-08T03:08

2021-12-08T03:15

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

происшествия

кемеровская область

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная", продолжаются поиски еще одного шахтера, сообщили РИА Новости в МЧС России."Отделениями ВГСЧ МЧС России поднято на поверхность тело ещё одного человека из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области. Продолжаются поиски еще одного шахтера", - говорится в сообщении.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

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кемеровская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, россия