00:13 08.12.2021 (обновлено: 00:14 08.12.2021)
Путин сказал Байдену о "красных линиях", сообщил Ушаков
Помощник президента России Ушаков: Путин перечислил лидеру США Джо Байдену "красные линии"
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
© POOL
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сказал главе США Джо Байдену, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа.
"С учетом наших озабоченностей была достигнута такая договоренность, особенно после того, как Владимир Путин сказал, что есть определенные "красные линии", всем известные, и, в частности, эти линии исключают дальнейшее любое продвижение НАТО на восток и размещение на территории Украины, как и других сопредельных с нами государств, угрожающих нам оружейных систем, особенно наступательного вооружения", - сказал Ушаков журналистам.