Путин сказал Байдену о "красных линиях", сообщил Ушаков

"С учетом наших озабоченностей была достигнута такая договоренность, особенно после того, как Владимир Путин сказал, что есть определенные "красные линии", всем известные, и, в частности, эти линии исключают дальнейшее любое продвижение НАТО на восток и размещение на территории Украины, как и других сопредельных с нами государств, угрожающих нам оружейных систем, особенно наступательного вооружения", - сказал Ушаков журналистам.