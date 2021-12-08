https://ria.ru/20211208/lift-1762719122.html

В Алтайском крае планируют организовать сборку белорусских лифтов

В Алтайском крае планируют организовать сборку белорусских лифтов - РИА Новости, 08.12.2021

В Алтайском крае планируют организовать сборку белорусских лифтов

Алтайский кластер энергомашиностроения совместно с белорусским предприятием "Могилевлифтмаш" договорились организовать на Алтае сборку лифтов, сообщает... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:54

2021-12-08T11:54

2021-12-08T11:54

алтайский край

экономика

алтайский край

белоруссия

могилев

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БАРНАУЛ, 8 дек - РИА Новости. Алтайский кластер энергомашиностроения совместно с белорусским предприятием "Могилевлифтмаш" договорились организовать на Алтае сборку лифтов, сообщает пресс-служба правительства региона."Алтайский край и Республика Беларусь планируют реализовать совместный проект по организации сборки пассажирских лифтов. К этой договоренности Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий и компания "Могилевлифтмаш" пришли во время визита делегации Алтайского края в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.Делегация под руководством зампредседателя правительства региона Александра Лукьянова работает с 6 по 9 декабря в Белоруссии. Цель визита – продолжить работу по взаимовыгодному сотрудничеству в торгово-экономической, промышленной сферах, в области аграрной науки и образования."Одно из направлений сотрудничества – кооперация и создание совместных предприятий. Об этом подробно говорили на предприятии "Могилевлифтмаш", где представители Алтайского края ознакомилась с технологическими процессами и выставкой оборудования. В планах организовать общий проект по сборке пассажирских лифтов в Алтайском крае", - уточняет пресс-служба.Эти возможности обсудили во время личной встречи председатель алтайского кластера Дмитрий Абалымов и гендиректор компании "Могилевлифтмаш" Сергей Чертков."Три года назад мы приняли решение сделать такой стратегический проект - локализация производства лифтов на Алтае. Мы выбирали организацию-партнера и остановились на могилевском производстве. Потому что продукция должна быть безопасная. И вот эта традиция безопасности, этот огромный опыт, трансфер технологий, новые подходы в производстве, которые есть в Могилеве, нам очень приглянулись", - отметил Абалымов.Кластер объединяет 21 предприятие - крупные заводы Алтайского края по производству энергетического оборудования и внедрения энергоэффективных технологий."Экономический эффект будет появляться не от того, что мы создаем новое предприятие, а будем использовать действующие компании, догружая их производство. И так мы сможем получать качественные и недорогие комплектующие для лифтов. Обрабатывать металл можно в Алтайском крае, а современные механизмы, электроника, которую отлично делают в Могилеве, может поставляться к нам. И тогда у нас получится хороший и качественный продукт по приемлемой цене", - подчеркнул руководитель кластера.Запуск проекта позволит кластеру выйти на более высокий уровень работы, а также решить в регионе вопрос с установкой новых лифтов в строящихся жилых домах и с заменой старых, срок эксплуатации которых выходит.

https://ria.ru/20211207/altay-1762575886.html

https://ria.ru/20211202/altay-1761889999.html

https://ria.ru/20211202/semyanya-1761888458.html

алтайский край

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могилев

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экономика, алтайский край, белоруссия, могилев