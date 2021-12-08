Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20211208/lift-1762719122.html
В Алтайском крае планируют организовать сборку белорусских лифтов
В Алтайском крае планируют организовать сборку белорусских лифтов - РИА Новости, 08.12.2021
В Алтайском крае планируют организовать сборку белорусских лифтов
Алтайский кластер энергомашиностроения совместно с белорусским предприятием "Могилевлифтмаш" договорились организовать на Алтае сборку лифтов, сообщает... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:54
2021-12-08T11:54
алтайский край
экономика
алтайский край
белоруссия
могилев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590271542_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_25e44496dae79fbde69607b864eb3a3a.jpg
БАРНАУЛ, 8 дек - РИА Новости. Алтайский кластер энергомашиностроения совместно с белорусским предприятием "Могилевлифтмаш" договорились организовать на Алтае сборку лифтов, сообщает пресс-служба правительства региона."Алтайский край и Республика Беларусь планируют реализовать совместный проект по организации сборки пассажирских лифтов. К этой договоренности Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий и компания "Могилевлифтмаш" пришли во время визита делегации Алтайского края в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.Делегация под руководством зампредседателя правительства региона Александра Лукьянова работает с 6 по 9 декабря в Белоруссии. Цель визита – продолжить работу по взаимовыгодному сотрудничеству в торгово-экономической, промышленной сферах, в области аграрной науки и образования."Одно из направлений сотрудничества – кооперация и создание совместных предприятий. Об этом подробно говорили на предприятии "Могилевлифтмаш", где представители Алтайского края ознакомилась с технологическими процессами и выставкой оборудования. В планах организовать общий проект по сборке пассажирских лифтов в Алтайском крае", - уточняет пресс-служба.Эти возможности обсудили во время личной встречи председатель алтайского кластера Дмитрий Абалымов и гендиректор компании "Могилевлифтмаш" Сергей Чертков."Три года назад мы приняли решение сделать такой стратегический проект - локализация производства лифтов на Алтае. Мы выбирали организацию-партнера и остановились на могилевском производстве. Потому что продукция должна быть безопасная. И вот эта традиция безопасности, этот огромный опыт, трансфер технологий, новые подходы в производстве, которые есть в Могилеве, нам очень приглянулись", - отметил Абалымов.Кластер объединяет 21 предприятие - крупные заводы Алтайского края по производству энергетического оборудования и внедрения энергоэффективных технологий."Экономический эффект будет появляться не от того, что мы создаем новое предприятие, а будем использовать действующие компании, догружая их производство. И так мы сможем получать качественные и недорогие комплектующие для лифтов. Обрабатывать металл можно в Алтайском крае, а современные механизмы, электроника, которую отлично делают в Могилеве, может поставляться к нам. И тогда у нас получится хороший и качественный продукт по приемлемой цене", - подчеркнул руководитель кластера.Запуск проекта позволит кластеру выйти на более высокий уровень работы, а также решить в регионе вопрос с установкой новых лифтов в строящихся жилых домах и с заменой старых, срок эксплуатации которых выходит.
https://ria.ru/20211207/altay-1762575886.html
https://ria.ru/20211202/altay-1761889999.html
https://ria.ru/20211202/semyanya-1761888458.html
алтайский край
белоруссия
могилев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590271542_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_88b3a4b0cb069e25acea4e28e64d4d94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, алтайский край, белоруссия, могилев
11:54 08.12.2021
 
В Алтайском крае планируют организовать сборку белорусских лифтов

В Алтайском крае планируют организовать сборку белорусских лифтов

© РИА Новости / Владимир ПесняЛифт в подъезде жилого дома
Лифт в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 8 дек - РИА Новости. Алтайский кластер энергомашиностроения совместно с белорусским предприятием "Могилевлифтмаш" договорились организовать на Алтае сборку лифтов, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Алтайский край и Республика Беларусь планируют реализовать совместный проект по организации сборки пассажирских лифтов. К этой договоренности Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий и компания "Могилевлифтмаш" пришли во время визита делегации Алтайского края в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.
Алтай - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 15:29Алтайский край
На Алтае обновят сельские дома культуры
Делегация под руководством зампредседателя правительства региона Александра Лукьянова работает с 6 по 9 декабря в Белоруссии. Цель визита – продолжить работу по взаимовыгодному сотрудничеству в торгово-экономической, промышленной сферах, в области аграрной науки и образования.
"Одно из направлений сотрудничества – кооперация и создание совместных предприятий. Об этом подробно говорили на предприятии "Могилевлифтмаш", где представители Алтайского края ознакомилась с технологическими процессами и выставкой оборудования. В планах организовать общий проект по сборке пассажирских лифтов в Алтайском крае", - уточняет пресс-служба.
Эти возможности обсудили во время личной встречи председатель алтайского кластера Дмитрий Абалымов и гендиректор компании "Могилевлифтмаш" Сергей Чертков.
Вид на город Барнаул в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 17:48Алтайский край
Завод на Алтае улучшил работу благодаря нацпроекту
"Три года назад мы приняли решение сделать такой стратегический проект - локализация производства лифтов на Алтае. Мы выбирали организацию-партнера и остановились на могилевском производстве. Потому что продукция должна быть безопасная. И вот эта традиция безопасности, этот огромный опыт, трансфер технологий, новые подходы в производстве, которые есть в Могилеве, нам очень приглянулись", - отметил Абалымов.
Кластер объединяет 21 предприятие - крупные заводы Алтайского края по производству энергетического оборудования и внедрения энергоэффективных технологий.
"Экономический эффект будет появляться не от того, что мы создаем новое предприятие, а будем использовать действующие компании, догружая их производство. И так мы сможем получать качественные и недорогие комплектующие для лифтов. Обрабатывать металл можно в Алтайском крае, а современные механизмы, электроника, которую отлично делают в Могилеве, может поставляться к нам. И тогда у нас получится хороший и качественный продукт по приемлемой цене", - подчеркнул руководитель кластера.
Запуск проекта позволит кластеру выйти на более высокий уровень работы, а также решить в регионе вопрос с установкой новых лифтов в строящихся жилых домах и с заменой старых, срок эксплуатации которых выходит.
Вид на Алтай - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 17:47Алтайский край
На Алтае создадут запас семян лесных растений
 
Алтайский крайЭкономикаАлтайский крайБелоруссияМогилев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
23:48Грызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирии
23:41Пентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе
Лента новостейМолния
Экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочийАналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступленийГрызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирииПентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе