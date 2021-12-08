https://ria.ru/20211208/kosmos-1762695512.html

Бывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосу

Бывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосу - РИА Новости, 08.12.2021

Бывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосу

Бывший астронавт НАСА Джек Фишер заявил РИА Новости, что считает космос примером того, как Россия и США могут работать вместе на благо всего человечества, и... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:22

2021-12-08T10:22

2021-12-08T10:22

сша

хьюстон

наса

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174808_0:53:1080:661_1920x0_80_0_0_46467131c2acdfbeb30141eed7ddb3c0.jpg

ХЬЮСТОН (США), 8 дек – РИА Новости. Бывший астронавт НАСА Джек Фишер заявил РИА Новости, что считает космос примером того, как Россия и США могут работать вместе на благо всего человечества, и призвал продолжать такое сотрудничество между странами."Космос – это та сфера, где мы можем работать совместно. Это отличное место, где мы можем работать вместе на благо всего человечества. Я действительно считаю, что это является примером международного сотрудничества, которое необходимо расширить, нарастить", - сказал Фишер на полях проходящего в Хьюстоне 23-го Мирового нефтяного конгресса, где также представлен стенд НАСА.Он добавил, что считает Международную космическую станцию "лучшим примером международной кооперации". "Давайте же будем ее продолжать", - призвал отставной американский астронавт.

https://ria.ru/20211207/kosmos-1762505873.html

сша

хьюстон

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, хьюстон, наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия