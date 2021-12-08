https://ria.ru/20211208/kosmos-1762695512.html
Бывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосу
Бывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосу - РИА Новости, 08.12.2021
Бывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосу
Бывший астронавт НАСА Джек Фишер заявил РИА Новости, что считает космос примером того, как Россия и США могут работать вместе на благо всего человечества, и... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:22
2021-12-08T10:22
2021-12-08T10:22
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ХЬЮСТОН (США), 8 дек – РИА Новости. Бывший астронавт НАСА Джек Фишер заявил РИА Новости, что считает космос примером того, как Россия и США могут работать вместе на благо всего человечества, и призвал продолжать такое сотрудничество между странами."Космос – это та сфера, где мы можем работать совместно. Это отличное место, где мы можем работать вместе на благо всего человечества. Я действительно считаю, что это является примером международного сотрудничества, которое необходимо расширить, нарастить", - сказал Фишер на полях проходящего в Хьюстоне 23-го Мирового нефтяного конгресса, где также представлен стенд НАСА.Он добавил, что считает Международную космическую станцию "лучшим примером международной кооперации". "Давайте же будем ее продолжать", - призвал отставной американский астронавт.
https://ria.ru/20211207/kosmos-1762505873.html
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сша, хьюстон, наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
Бывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосу
Экс-астронавт НАСА Фишер призвал США и Россию сотрудничать в космосе на благо человечества