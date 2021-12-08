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Бывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосу
Бывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосу - РИА Новости, 08.12.2021
Бывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосу
Бывший астронавт НАСА Джек Фишер заявил РИА Новости, что считает космос примером того, как Россия и США могут работать вместе на благо всего человечества, и... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:22
2021-12-08T10:22
сша
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космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
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ХЬЮСТОН (США), 8 дек – РИА Новости. Бывший астронавт НАСА Джек Фишер заявил РИА Новости, что считает космос примером того, как Россия и США могут работать вместе на благо всего человечества, и призвал продолжать такое сотрудничество между странами."Космос – это та сфера, где мы можем работать совместно. Это отличное место, где мы можем работать вместе на благо всего человечества. Я действительно считаю, что это является примером международного сотрудничества, которое необходимо расширить, нарастить", - сказал Фишер на полях проходящего в Хьюстоне 23-го Мирового нефтяного конгресса, где также представлен стенд НАСА.Он добавил, что считает Международную космическую станцию "лучшим примером международной кооперации". "Давайте же будем ее продолжать", - призвал отставной американский астронавт.
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сша, хьюстон, наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
10:22 08.12.2021
 
Бывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосу

Экс-астронавт НАСА Фишер призвал США и Россию сотрудничать в космосе на благо человечества

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Читать ria.ru в
ХЬЮСТОН (США), 8 дек – РИА Новости. Бывший астронавт НАСА Джек Фишер заявил РИА Новости, что считает космос примером того, как Россия и США могут работать вместе на благо всего человечества, и призвал продолжать такое сотрудничество между странами.
"Космос – это та сфера, где мы можем работать совместно. Это отличное место, где мы можем работать вместе на благо всего человечества. Я действительно считаю, что это является примером международного сотрудничества, которое необходимо расширить, нарастить", - сказал Фишер на полях проходящего в Хьюстоне 23-го Мирового нефтяного конгресса, где также представлен стенд НАСА.
Члены основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, президент корпорации Старт Тудей Юсаку Маэдзава (справа) и его личный ассистент Ёдзо Хирано - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 10:27Наука
Маэдзава надеется, что после его полета космос станет доступнее
Он добавил, что считает Международную космическую станцию "лучшим примером международной кооперации". "Давайте же будем ее продолжать", - призвал отставной американский астронавт.
 
СШАХьюстонНАСАКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Россия
 
 
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