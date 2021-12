https://ria.ru/20211208/korruptsiya-1762685842.html

Член СПЧ назвал IT-сферу лидером по коррумпированности

Член СПЧ назвал IT-сферу лидером по коррумпированности - РИА Новости, 08.12.2021

Член СПЧ назвал IT-сферу лидером по коррумпированности

Сферу IT сегодня можно считать лидером по коррумпированности в России, "откаты" могут доходить до 100%, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T09:01

2021-12-08T09:01

2021-12-08T09:01

общество

кирилл кабанов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588337603_0:470:2791:2040_1920x0_80_0_0_deeb15592b6349c8010fbc59f0e7d5a7.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сферу IT сегодня можно считать лидером по коррумпированности в России, "откаты" могут доходить до 100%, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов."Самая непрозрачная отрасль – IT. Там истории откатов могут достигать 70%, а иногда и 100%. Придумывают тему, ничего не делают… никто не хочет менять правила игры, нет понятия цифрового аудита, многие начальники делают вид, что не знают что они заказывают… Также IT привлекательна, потому что огромные деньги выделяются", - сказал Кабанов.Кроме того, в зоне коррупционного риска остаются злоупотребления в дорожном строительстве, но коррупционная составляющая там уменьшилась, добавил он.

https://ria.ru/20211030/vzyatka-1756968998.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, кирилл кабанов, россия