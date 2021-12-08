https://ria.ru/20211208/korruptsiya-1762685842.html
Член СПЧ назвал IT-сферу лидером по коррумпированности
Член СПЧ назвал IT-сферу лидером по коррумпированности - РИА Новости, 08.12.2021
Член СПЧ назвал IT-сферу лидером по коррумпированности
Сферу IT сегодня можно считать лидером по коррумпированности в России, "откаты" могут доходить до 100%, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T09:01
2021-12-08T09:01
2021-12-08T09:01
общество
кирилл кабанов
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сферу IT сегодня можно считать лидером по коррумпированности в России, "откаты" могут доходить до 100%, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов."Самая непрозрачная отрасль – IT. Там истории откатов могут достигать 70%, а иногда и 100%. Придумывают тему, ничего не делают… никто не хочет менять правила игры, нет понятия цифрового аудита, многие начальники делают вид, что не знают что они заказывают… Также IT привлекательна, потому что огромные деньги выделяются", - сказал Кабанов.Кроме того, в зоне коррупционного риска остаются злоупотребления в дорожном строительстве, но коррупционная составляющая там уменьшилась, добавил он.
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общество, кирилл кабанов, россия
Член СПЧ назвал IT-сферу лидером по коррумпированности
Член СПЧ Кирилл Кабанов назвал IT-сферу лидером по коррумпированности в России