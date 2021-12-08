https://ria.ru/20211208/korruptsionery-1762839588.html

Генпрокуратура выступила за сроки, а не штрафы для мелких коррупционеров

Генпрокуратура выступила за сроки, а не штрафы для мелких коррупционеров - РИА Новости, 08.12.2021

Генпрокуратура выступила за сроки, а не штрафы для мелких коррупционеров

Генеральная прокуратура предлагает ограничить применение судебных штрафов к мелким коррупционерам, освобождающих их от уголовной ответственности, заявил РИА... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T21:05

2021-12-08T21:05

2021-12-08T23:16

общество

взятка

коррупция

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

россия

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Генеральная прокуратура предлагает ограничить применение судебных штрафов к мелким коррупционерам, освобождающих их от уголовной ответственности, заявил РИА Новости глава надзорного ведомства Игорь Краснов."Решались правовые проблемы, в числе которых возможность применения института освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести с назначением судебного штрафа. В эту категорию попадает ряд коррупционных составов, что, на мой взгляд, вряд ли обоснованно с учетом сферы правоотношений, на которые они посягают", — сказал он в интервью РИА Новости.Генпрокурор рассказал, что ведомство подготовило поправки в закон, чтобы "ограничить возможности рассмотрения судами в таком порядке" уголовных дел о коррупции."Пока инициативы проходят согласования, организационными мерами нам удалось существенно снизить число таких уголовных дел (с 1113 до 484)", — добавил он.Статью 76.2 УК России "Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа" ввели в 2016 году. Она предполагает, что человека, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, суд может освободить от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, если он возместил ущерб или другим способом загладил причиненный вред.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 декабря в 11:00 мск.

https://ria.ru/20211208/vzyatka-1762699777.html

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общество, взятка, коррупция, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия