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В ВОЗ оценили опасность распространения омикрон-штамма коронавируса
В ВОЗ оценили опасность распространения омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 08.12.2021
В ВОЗ оценили опасность распространения омикрон-штамма коронавируса
Распространение штамма "омикрон" в мире может иметь значительное влияние на ход пандемии, однако необходимы дополнительные данные о его опасности, заявил... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T19:47
2021-12-08T19:47
2021-12-08T19:47
распространение коронавируса
в мире
женева (город)
воз
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 8 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Распространение штамма "омикрон" в мире может иметь значительное влияние на ход пандемии, однако необходимы дополнительные данные о его опасности, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."На данный момент о выявлении "омикрона" сообщили 57 стран, и мы ожидаем, что их количество будет расти. Некоторые характеристики "омикрона", в том числе его глобальное распространение и большое количество мутаций, предполагают, что этот штамм может оказать значительное влияние на ход пандемии… Важно внимательное отслеживать ситуацию в мире, чтобы понять, сможет ли "омикрон" превзойти "дельту". Поэтому мы призываем все страны усилить тестирование, выявление и секвенирование", - сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.По его словам, поступающие из Южной Африки данные предполагают, что возможно повторное заражение "омикроном", но он может быть менее опасным, чем "дельта". Однако необходимо больше информации, чтобы заявлять об этом с уверенностью."Ближайшие дни и недели покажут, как будет развиваться "омикрон". Если страны буду ждать до тех пор, пока их больницы не заполнятся, то мы уже проиграли", - добавил гендиректор ВОЗ.
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в мире, женева (город), воз, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19
В ВОЗ оценили опасность распространения омикрон-штамма коронавируса
Глава ВОЗ Гебрейесус: омикрон-штамм может значительно повлиять на ход пандемии