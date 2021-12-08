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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211208/koronavirus-1762830725.html
В ВОЗ оценили опасность распространения омикрон-штамма коронавируса
В ВОЗ оценили опасность распространения омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 08.12.2021
В ВОЗ оценили опасность распространения омикрон-штамма коронавируса
Распространение штамма "омикрон" в мире может иметь значительное влияние на ход пандемии, однако необходимы дополнительные данные о его опасности, заявил... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T19:47
2021-12-08T19:47
распространение коронавируса
в мире
женева (город)
воз
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 8 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Распространение штамма "омикрон" в мире может иметь значительное влияние на ход пандемии, однако необходимы дополнительные данные о его опасности, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."На данный момент о выявлении "омикрона" сообщили 57 стран, и мы ожидаем, что их количество будет расти. Некоторые характеристики "омикрона", в том числе его глобальное распространение и большое количество мутаций, предполагают, что этот штамм может оказать значительное влияние на ход пандемии… Важно внимательное отслеживать ситуацию в мире, чтобы понять, сможет ли "омикрон" превзойти "дельту". Поэтому мы призываем все страны усилить тестирование, выявление и секвенирование", - сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.По его словам, поступающие из Южной Африки данные предполагают, что возможно повторное заражение "омикроном", но он может быть менее опасным, чем "дельта". Однако необходимо больше информации, чтобы заявлять об этом с уверенностью."Ближайшие дни и недели покажут, как будет развиваться "омикрон". Если страны буду ждать до тех пор, пока их больницы не заполнятся, то мы уже проиграли", - добавил гендиректор ВОЗ.
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в мире, женева (город), воз, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19
19:47 08.12.2021
 
В ВОЗ оценили опасность распространения омикрон-штамма коронавируса

Глава ВОЗ Гебрейесус: омикрон-штамм может значительно повлиять на ход пандемии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 8 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Распространение штамма "омикрон" в мире может иметь значительное влияние на ход пандемии, однако необходимы дополнительные данные о его опасности, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"На данный момент о выявлении "омикрона" сообщили 57 стран, и мы ожидаем, что их количество будет расти. Некоторые характеристики "омикрона", в том числе его глобальное распространение и большое количество мутаций, предполагают, что этот штамм может оказать значительное влияние на ход пандемии… Важно внимательное отслеживать ситуацию в мире, чтобы понять, сможет ли "омикрон" превзойти "дельту". Поэтому мы призываем все страны усилить тестирование, выявление и секвенирование", - сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
16:01Распространение коронавируса
Российский вирусолог назвал специфические симптомы штамма "омикрон"
По его словам, поступающие из Южной Африки данные предполагают, что возможно повторное заражение "омикроном", но он может быть менее опасным, чем "дельта". Однако необходимо больше информации, чтобы заявлять об этом с уверенностью.
"Ближайшие дни и недели покажут, как будет развиваться "омикрон". Если страны буду ждать до тех пор, пока их больницы не заполнятся, то мы уже проиграли", - добавил гендиректор ВОЗ.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаВ миреЖенева (город)ВОЗЗдоровье - ОбществоТедрос Адханом ГебрейесусКоронавирус COVID-19
 
 
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