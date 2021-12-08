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В Москве число госпитализированных с COVID-19 снизилось более чем на 40%

В Москве число госпитализированных с COVID-19 снизилось более чем на 40% - РИА Новости, 08.12.2021

В Москве число госпитализированных с COVID-19 снизилось более чем на 40%

Количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 в Москве, снизилось более чем на 40% по сравнению с пиковыми значениями месячной давности, сообщил в среду... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:09

2021-12-08T17:09

2021-12-08T17:09

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 в Москве, снизилось более чем на 40% по сравнению с пиковыми значениями месячной давности, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин."В Москве заболеваемость от пиковых значений уменьшилась в два раза, количество пациентов, которые находятся в ковидных госпиталях, уменьшилось более чем на 40%", - сказал Собянин в ходе осмотра резервного коронавирусного госпиталя в КВЦ "Сокольники", в котором планируется развернуть один из крупнейших в городе реанимационных блоков.Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, пиковые значения заболеваемости в столице были достигнуты порядка месяца назад. Более 4 тысяч коек в столичных госпиталях вернули к оказанию плановой медицинской помощи.Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлен 1 971 951 случай заражения, из них 3 004 за последние сутки. Выздоровели 1 798 947 человек, умерли 34 943. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошел 5 822 241 человек, коллективный иммунитет составляет 72,1%.

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