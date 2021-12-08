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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211208/koronavirus-1762799921.html
В Москве число госпитализированных с COVID-19 снизилось более чем на 40%
В Москве число госпитализированных с COVID-19 снизилось более чем на 40% - РИА Новости, 08.12.2021
В Москве число госпитализированных с COVID-19 снизилось более чем на 40%
Количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 в Москве, снизилось более чем на 40% по сравнению с пиковыми значениями месячной давности, сообщил в среду... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:09
2021-12-08T17:09
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 в Москве, снизилось более чем на 40% по сравнению с пиковыми значениями месячной давности, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин."В Москве заболеваемость от пиковых значений уменьшилась в два раза, количество пациентов, которые находятся в ковидных госпиталях, уменьшилось более чем на 40%", - сказал Собянин в ходе осмотра резервного коронавирусного госпиталя в КВЦ "Сокольники", в котором планируется развернуть один из крупнейших в городе реанимационных блоков.Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, пиковые значения заболеваемости в столице были достигнуты порядка месяца назад. Более 4 тысяч коек в столичных госпиталях вернули к оказанию плановой медицинской помощи.Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлен 1 971 951 случай заражения, из них 3 004 за последние сутки. Выздоровели 1 798 947 человек, умерли 34 943. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошел 5 822 241 человек, коллективный иммунитет составляет 72,1%.
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:09 08.12.2021
 
В Москве число госпитализированных с COVID-19 снизилось более чем на 40%

В Москве число пациентов, госпитализированных с COVID-19, снизилось более чем на 40%

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 в Москве, снизилось более чем на 40% по сравнению с пиковыми значениями месячной давности, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.
"В Москве заболеваемость от пиковых значений уменьшилась в два раза, количество пациентов, которые находятся в ковидных госпиталях, уменьшилось более чем на 40%", - сказал Собянин в ходе осмотра резервного коронавирусного госпиталя в КВЦ "Сокольники", в котором планируется развернуть один из крупнейших в городе реанимационных блоков.
Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, пиковые значения заболеваемости в столице были достигнуты порядка месяца назад. Более 4 тысяч коек в столичных госпиталях вернули к оказанию плановой медицинской помощи.
Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлен 1 971 951 случай заражения, из них 3 004 за последние сутки. Выздоровели 1 798 947 человек, умерли 34 943. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошел 5 822 241 человек, коллективный иммунитет составляет 72,1%.
 
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