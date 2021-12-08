https://ria.ru/20211208/koronavirus-1762788287.html

В Швейцарии зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19

В Швейцарии зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19 - РИА Новости, 08.12.2021

В Швейцарии зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19

Около 12,6 тысячи случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Швейцарии за минувшие сутки, это абсолютный рекорд за все время пандемии, свидетельствует... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:32

2021-12-08T16:32

2021-12-08T16:32

распространение коронавируса

в мире

швейцария

коронавирус covid-19

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ЦЮРИХ, 8 дек - РИА Новости. Около 12,6 тысячи случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Швейцарии за минувшие сутки, это абсолютный рекорд за все время пандемии, свидетельствует статистика Федерального офиса общественного здравоохранения страны.Согласно данным ведомства, за минувшие 24 часа зарегистрировано 12 598 случаев заражения COVID-19, за сутки от инфекции умерли 34 человека.По последним данным, в стране полностью вакцинировано более 66% населения (свыше 5,7 миллиона человек).В Швейцарии с начала пандемии зарегистрировано более миллиона заражений коронавирусом, свыше 11,3 тысячи человек умерли от инфекции. В начале декабря правительство ужесточило меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса, они касаются массовых и частных мероприятий, а также срока действия ПЦР-тестов. Кроме того, власти ввели двойное тестирование на COVID для всех прибывающих в страну вне зависимости от их статуса вакцинации.

https://ria.ru/20211208/omikron-shtamm-1762740510.html

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в мире, швейцария, коронавирус covid-19