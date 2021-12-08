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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211208/koronavirus-1762788287.html
В Швейцарии зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19
В Швейцарии зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19 - РИА Новости, 08.12.2021
В Швейцарии зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19
Около 12,6 тысячи случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Швейцарии за минувшие сутки, это абсолютный рекорд за все время пандемии, свидетельствует... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:32
2021-12-08T16:32
распространение коронавируса
в мире
швейцария
коронавирус covid-19
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ЦЮРИХ, 8 дек - РИА Новости. Около 12,6 тысячи случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Швейцарии за минувшие сутки, это абсолютный рекорд за все время пандемии, свидетельствует статистика Федерального офиса общественного здравоохранения страны.Согласно данным ведомства, за минувшие 24 часа зарегистрировано 12 598 случаев заражения COVID-19, за сутки от инфекции умерли 34 человека.По последним данным, в стране полностью вакцинировано более 66% населения (свыше 5,7 миллиона человек).В Швейцарии с начала пандемии зарегистрировано более миллиона заражений коронавирусом, свыше 11,3 тысячи человек умерли от инфекции. В начале декабря правительство ужесточило меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса, они касаются массовых и частных мероприятий, а также срока действия ПЦР-тестов. Кроме того, власти ввели двойное тестирование на COVID для всех прибывающих в страну вне зависимости от их статуса вакцинации.
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в мире, швейцария, коронавирус covid-19
16:32 08.12.2021
 
В Швейцарии зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19

В Швейцарии зафиксировали рекордный с начала пандемии суточный прирост случаев COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра
Медицинская сестра - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЦЮРИХ, 8 дек - РИА Новости. Около 12,6 тысячи случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Швейцарии за минувшие сутки, это абсолютный рекорд за все время пандемии, свидетельствует статистика Федерального офиса общественного здравоохранения страны.
Согласно данным ведомства, за минувшие 24 часа зарегистрировано 12 598 случаев заражения COVID-19, за сутки от инфекции умерли 34 человека.
По последним данным, в стране полностью вакцинировано более 66% населения (свыше 5,7 миллиона человек).
В Швейцарии с начала пандемии зарегистрировано более миллиона заражений коронавирусом, свыше 11,3 тысячи человек умерли от инфекции. В начале декабря правительство ужесточило меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса, они касаются массовых и частных мероприятий, а также срока действия ПЦР-тестов. Кроме того, власти ввели двойное тестирование на COVID для всех прибывающих в страну вне зависимости от их статуса вакцинации.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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