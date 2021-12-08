В Минздраве рассказали о применении СOVID-плазмы
Минздрав заявил, что для лечения некоторых пациентов показано переливание СOVID-плазмы
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Для определенных групп пациентов с коронавирусом с нарушениями свертывания крови показано переливание свежезамороженной плазмы переболевших пациентов, но в целом её использование для лечения пациентов сокращается благодаря применению препарата "иммуноглобулин человеческий против COVID-19", сообщила пресс-служба Минздрава России.
Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не переливать плазму крови людей, переболевших коронавирусом, пациентам с заболеванием в активной форме. Отмечается, что исключение составляют переливания крови с целью клинических испытаний. ВОЗ отмечает, что исследование не показало никаких преимуществ от переливания плазмы крови переболевших пациентам с коронавирусом: оно не влияет на уровень смертности и потребность в искусственной вентиляции легких.
"В настоящее время в российской клинической практике у пациентов с COVID-19 расширяется применение препарата "иммуноглобулин человеческий против COVID-19", наращивается его производство, что позволяет снижать использование в лечении плазмы пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию",- говорится в сообщении.
При этом у определенных групп пациентов с COVID-19 с нарушениями свертывания крови показано переливание свежезамороженной плазмы, отметили в пресс-службе.
"Разработчики временных рекомендаций ВОЗ в опубликованном заявлении сообщили, что в связи с высокой неопределенностью в лечении пациентов с тяжелым и критическим течением заболевания применение метода лечения, основанного на переливании антиковидной плазмы, может быть продолжено в рамках исследований. Таким образом, о запрете применения метода речи не шло",- подчеркнули в министерстве.