https://ria.ru/20211208/koronavirus-1762783533.html

В Минздраве рассказали о применении СOVID-плазмы

В Минздраве рассказали о применении СOVID-плазмы - РИА Новости, 08.12.2021

В Минздраве рассказали о применении СOVID-плазмы

Для определенных групп пациентов с коронавирусом с нарушениями свертывания крови показано переливание свежезамороженной плазмы переболевших пациентов, но в... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:17

2021-12-08T16:17

2021-12-08T16:17

распространение коронавируса

общество

воз

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761029799_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d928e2d7064ace57dcecbcf217bc4fff.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Для определенных групп пациентов с коронавирусом с нарушениями свертывания крови показано переливание свежезамороженной плазмы переболевших пациентов, но в целом её использование для лечения пациентов сокращается благодаря применению препарата "иммуноглобулин человеческий против COVID-19", сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не переливать плазму крови людей, переболевших коронавирусом, пациентам с заболеванием в активной форме. Отмечается, что исключение составляют переливания крови с целью клинических испытаний. ВОЗ отмечает, что исследование не показало никаких преимуществ от переливания плазмы крови переболевших пациентам с коронавирусом: оно не влияет на уровень смертности и потребность в искусственной вентиляции легких."В настоящее время в российской клинической практике у пациентов с COVID-19 расширяется применение препарата "иммуноглобулин человеческий против COVID-19", наращивается его производство, что позволяет снижать использование в лечении плазмы пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию",- говорится в сообщении.При этом у определенных групп пациентов с COVID-19 с нарушениями свертывания крови показано переливание свежезамороженной плазмы, отметили в пресс-службе."Разработчики временных рекомендаций ВОЗ в опубликованном заявлении сообщили, что в связи с высокой неопределенностью в лечении пациентов с тяжелым и критическим течением заболевания применение метода лечения, основанного на переливании антиковидной плазмы, может быть продолжено в рамках исследований. Таким образом, о запрете применения метода речи не шло",- подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20211208/koronavirus-1762713015.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/plazma-1762557636.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19