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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211208/koronavirus-1762766594.html
"Омикрон" могут нейтрализовать три дозы вакцины Pfizer, выяснили ученые
"Омикрон" могут нейтрализовать три дозы вакцины Pfizer, выяснили ученые - РИА Новости, 08.12.2021
"Омикрон" могут нейтрализовать три дозы вакцины Pfizer, выяснили ученые
Три дозы вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech нейтрализуют штамм "омикрон", двух доз прививки может быть недостаточно для защиты от этого варианта,... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:13
2021-12-08T15:26
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
в мире
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Три дозы вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech нейтрализуют штамм "омикрон", двух доз прививки может быть недостаточно для защиты от этого варианта, свидетельствуют предварительные результаты исследования."Сыворотка, полученная от вакцинированных спустя месяц после получения бустерной дозы, нейтрализовала штамм "омикрон" до уровней, сравнимых с уровнем, наблюдаемым после двух доз (для борьбы с) диким типом SARS-CoV-2. Сыворотки людей, получивших две дозы вакцины против COVID-19, показали в среднем более чем 25-кратное снижение титров нейтрализации против штамма "омикрон" по сравнению с диким типом, что указывает на то, что двух доз BNT162b2 может быть недостаточно для защиты от заражения штаммом "омикрон", - говорится в сообщении на сайте Pfizer.Вместе с тем, в компаниях считают, что люди, вакцинированные двумя дозами препарата, могут все-таки быть защищены от сложных форм течения коронавируса.
https://ria.ru/20211208/omikron-1762755673.html
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коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech, в мире
15:13 08.12.2021 (обновлено: 15:26 08.12.2021)
 
"Омикрон" могут нейтрализовать три дозы вакцины Pfizer, выяснили ученые

Ученые выяснили, что омикрон-штамм могут нейтрализовать три дозы вакцины Pfizer

© AP Photo / Ariel SchalitФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Три дозы вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech нейтрализуют штамм "омикрон", двух доз прививки может быть недостаточно для защиты от этого варианта, свидетельствуют предварительные результаты исследования.
"Сыворотка, полученная от вакцинированных спустя месяц после получения бустерной дозы, нейтрализовала штамм "омикрон" до уровней, сравнимых с уровнем, наблюдаемым после двух доз (для борьбы с) диким типом SARS-CoV-2. Сыворотки людей, получивших две дозы вакцины против COVID-19, показали в среднем более чем 25-кратное снижение титров нейтрализации против штамма "омикрон" по сравнению с диким типом, что указывает на то, что двух доз BNT162b2 может быть недостаточно для защиты от заражения штаммом "омикрон", - говорится в сообщении на сайте Pfizer.
Вместе с тем, в компаниях считают, что люди, вакцинированные двумя дозами препарата, могут все-таки быть защищены от сложных форм течения коронавируса.
Изображение клеток, инфицированных вариантом коронавируса омикрон - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
14:30Распространение коронавируса
Ученый усомнился, что "омикрон" станет доминирующим штаммом коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Вакцина Pfizer/BioNTechВ мире
 
 
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