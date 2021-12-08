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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211208/koronavirus-1762713015.html
Депздрав Москвы прокомментировал рекомендации ВОЗ по СOVID-плазме
Депздрав Москвы прокомментировал рекомендации ВОЗ по СOVID-плазме - РИА Новости, 08.12.2021
Депздрав Москвы прокомментировал рекомендации ВОЗ по СOVID-плазме
Метод переливания донорской плазмы с антителами к COVID-19 доказал свою эффективность, при своевременном назначении вероятность ухудшения состояния пациента и... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:32
2021-12-08T11:32
распространение коронавируса
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воз
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Метод переливания донорской плазмы с антителами к COVID-19 доказал свою эффективность, при своевременном назначении вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на ИВЛ снижается почти в 2 раза, а вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19%, сообщили журналистам в среду в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, комментируя рекомендации ВОЗ не переливать плазму при лечении коронавируса.Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не переливать плазму крови людей, переболевших коронавирусом, пациентам с заболеванием в активной форме. Отмечается, что исключение составляют переливания крови с целью клинических испытаний. ВОЗ отмечает, что исследование не показало никаких преимуществ от переливания плазмы крови переболевших пациентам с коронавирусом: оно не влияет на уровень смертности и потребность в искусственной вентиляции легких. Кроме того, GDG указывает, что проведение подобной процедуры будет неоправданно затратно с точки зрения времени и финансов."Донорская плазма с антителами к COVID-19 применяется для лечения пациентов в столичных стационарах. Метод доказал свою эффективность и включен министерством здравоохранения РФ в клинические рекомендации как один из элементов комплексной терапии. Переливание плазмы с антителами к коронавирусу проводится больным со средней тяжестью течения заболевания. При своевременном назначении плазмы вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на ИВЛ снижается почти в 2 раза, а вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19%", - рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что введение плазмы пациентам с COVID-19 от доноров, имеющих антитела к коронавирусу, позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме.В департаменте добавили, что за 1,5 года лечение донорской плазмой прошли 20 тысяч человек. Донорами стали 30 тысяч человек, в том числе 20 процентов сдали плазму повторно. 75 доноров сдали плазму 10 раз и более. Всего город заготовил более 23 тонн плазмы для лечения COVID-19."На сегодняшний день в международной базе медицинских публикаций антиковидной плазме посвящено более 1300 работ. Многие из них свидетельствуют об эффективности метода: важно выбрать компонент с соответствующим титром и учесть специфику конкретного пациента. Противоречивость результатов по эффективности антиковидной плазмы может объясняться разными подходами к назначению терапии и к оценке иммунологических характеристик плазмы, неоднотипностью процессов заготовки, разными категориями больных", - заключили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ria.ru/20211207/plazma-1762557636.html
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общество, воз, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 08.12.2021
 
Депздрав Москвы прокомментировал рекомендации ВОЗ по СOVID-плазме

Депздрав Москвы о совете ВОЗ не переливать СOVID-плазму: метод доказал эффективность

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Медицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Метод переливания донорской плазмы с антителами к COVID-19 доказал свою эффективность, при своевременном назначении вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на ИВЛ снижается почти в 2 раза, а вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19%, сообщили журналистам в среду в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, комментируя рекомендации ВОЗ не переливать плазму при лечении коронавируса.
Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не переливать плазму крови людей, переболевших коронавирусом, пациентам с заболеванием в активной форме. Отмечается, что исключение составляют переливания крови с целью клинических испытаний. ВОЗ отмечает, что исследование не показало никаких преимуществ от переливания плазмы крови переболевших пациентам с коронавирусом: оно не влияет на уровень смертности и потребность в искусственной вентиляции легких. Кроме того, GDG указывает, что проведение подобной процедуры будет неоправданно затратно с точки зрения времени и финансов.
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"Донорская плазма с антителами к COVID-19 применяется для лечения пациентов в столичных стационарах. Метод доказал свою эффективность и включен министерством здравоохранения РФ в клинические рекомендации как один из элементов комплексной терапии. Переливание плазмы с антителами к коронавирусу проводится больным со средней тяжестью течения заболевания. При своевременном назначении плазмы вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на ИВЛ снижается почти в 2 раза, а вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19%", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте отметили, что введение плазмы пациентам с COVID-19 от доноров, имеющих антитела к коронавирусу, позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме.
"Применение антиковидной плазмы не эффективно у критических пациентов, больных на ИВЛ и ЭКМО, пациентов с полиорганной недостаточностью. Минимальный эффективный титр вируснейтрализующих антител (ВНА) должен составлять 1:160. Исследования подтверждают, что для переливания пациентам с коронавирусной инфекцией может применяться плазма доноров, переболевших COVID-19, а также тех, кто привит вакциной "Спутник V" или прошел ревакцинацию, в том числе однокомпонентным "Спутником Лайт", - уточнили в пресс-службе.
В департаменте добавили, что за 1,5 года лечение донорской плазмой прошли 20 тысяч человек. Донорами стали 30 тысяч человек, в том числе 20 процентов сдали плазму повторно. 75 доноров сдали плазму 10 раз и более. Всего город заготовил более 23 тонн плазмы для лечения COVID-19.
"На сегодняшний день в международной базе медицинских публикаций антиковидной плазме посвящено более 1300 работ. Многие из них свидетельствуют об эффективности метода: важно выбрать компонент с соответствующим титром и учесть специфику конкретного пациента. Противоречивость результатов по эффективности антиковидной плазмы может объясняться разными подходами к назначению терапии и к оценке иммунологических характеристик плазмы, неоднотипностью процессов заготовки, разными категориями больных", - заключили в пресс-службе.
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