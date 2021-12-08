https://ria.ru/20211208/koronavirus-1762713015.html

Депздрав Москвы прокомментировал рекомендации ВОЗ по СOVID-плазме

Депздрав Москвы прокомментировал рекомендации ВОЗ по СOVID-плазме - РИА Новости, 08.12.2021

Депздрав Москвы прокомментировал рекомендации ВОЗ по СOVID-плазме

Метод переливания донорской плазмы с антителами к COVID-19 доказал свою эффективность, при своевременном назначении вероятность ухудшения состояния пациента и... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:32

2021-12-08T11:32

2021-12-08T11:32

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Метод переливания донорской плазмы с антителами к COVID-19 доказал свою эффективность, при своевременном назначении вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на ИВЛ снижается почти в 2 раза, а вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19%, сообщили журналистам в среду в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, комментируя рекомендации ВОЗ не переливать плазму при лечении коронавируса.Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не переливать плазму крови людей, переболевших коронавирусом, пациентам с заболеванием в активной форме. Отмечается, что исключение составляют переливания крови с целью клинических испытаний. ВОЗ отмечает, что исследование не показало никаких преимуществ от переливания плазмы крови переболевших пациентам с коронавирусом: оно не влияет на уровень смертности и потребность в искусственной вентиляции легких. Кроме того, GDG указывает, что проведение подобной процедуры будет неоправданно затратно с точки зрения времени и финансов."Донорская плазма с антителами к COVID-19 применяется для лечения пациентов в столичных стационарах. Метод доказал свою эффективность и включен министерством здравоохранения РФ в клинические рекомендации как один из элементов комплексной терапии. Переливание плазмы с антителами к коронавирусу проводится больным со средней тяжестью течения заболевания. При своевременном назначении плазмы вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на ИВЛ снижается почти в 2 раза, а вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19%", - рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что введение плазмы пациентам с COVID-19 от доноров, имеющих антитела к коронавирусу, позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме.В департаменте добавили, что за 1,5 года лечение донорской плазмой прошли 20 тысяч человек. Донорами стали 30 тысяч человек, в том числе 20 процентов сдали плазму повторно. 75 доноров сдали плазму 10 раз и более. Всего город заготовил более 23 тонн плазмы для лечения COVID-19."На сегодняшний день в международной базе медицинских публикаций антиковидной плазме посвящено более 1300 работ. Многие из них свидетельствуют об эффективности метода: важно выбрать компонент с соответствующим титром и учесть специфику конкретного пациента. Противоречивость результатов по эффективности антиковидной плазмы может объясняться разными подходами к назначению терапии и к оценке иммунологических характеристик плазмы, неоднотипностью процессов заготовки, разными категориями больных", - заключили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/plazma-1762557636.html

https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757820211.html

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общество, воз, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии