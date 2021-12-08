https://ria.ru/20211208/koordinatsiya-1762668972.html
Лидеры пяти стран договорились продолжить координацию по Украине
Лидеры пяти стран договорились продолжить координацию по Украине - РИА Новости, 08.12.2021
Лидеры пяти стран договорились продолжить координацию по Украине
Президент США Джо Байден проинформировал европейских лидеров о своих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и условился с ними о продолжении... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T01:11
2021-12-08T01:11
2021-12-08T01:19
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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден проинформировал европейских лидеров о своих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и условился с ними о продолжении тесной координации по ситуации вокруг Украины, сообщил Белый дом.После состоявшейся во вторник двухчасовой онлайн-встречи с Путиным Байден созванивался с лидерами Великобритании, Франции, Германии и Италии."Президент Байден проинформировал лидеров о своем разговоре с президентом Путиным, в ходе которого он изложил серьезные последствия российской военной операции на Украине, необходимость деэскалации и возвращения к дипломатии", - сказано в пресс-релизе.Лидеры договорились, что их команды останутся в тесном контакте, в том числе через механизмы НАТО и Евросоюза, для формирования "скоординированного и всеобъемлющего подхода" к ситуации.Байден с коллегами подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвали Россию к снижению напряженности, сказано в сообщении.
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РИА Новости
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в мире, италия, франция, владимир путин, джо байден, евросоюз, нато, россия
01:11 08.12.2021 (обновлено: 01:19 08.12.2021)
Лидеры пяти стран договорились продолжить координацию по Украине
Лидеры США, Франции, ФРГ, Италии, Британии договорились продолжить координацию по Украине