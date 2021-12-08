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Салливан: США ежедневно в контакте с ЕС по возможным санкциям против России

Салливан: США ежедневно в контакте с ЕС по возможным санкциям против России - РИА Новости, 08.12.2021

Салливан: США ежедневно в контакте с ЕС по возможным санкциям против России

Чиновники США ежедневно поддерживают контакт с Брюсселем по возможным санкциям против России, заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T01:05

2021-12-08T01:05

2021-12-08T01:05

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сша

вашингтон (город)

россия

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Чиновники США ежедневно поддерживают контакт с Брюсселем по возможным санкциям против России, заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.Советнику задали вопрос о том, каковы мощные экономические меры США и чем они отличаются от тех, которые Вашингтон наложил на Россию в 2014 году."Президент (США Джо) Байден посмотрел в глаза президенту (РФ Владимиру) Путину и сказал сегодня, что мы готовы совершить те вещи, которые мы не сделали в 2014 году. В том, что касается конкретики, мы предпочли бы сообщить ее напрямую русским, не обсуждать ее публично. Но мы излагаем русским в определенных деталях типы мер, о которых мы думаем", - сказал Салливан."Мы также очень тесно координируемся с нашими европейскими союзниками по этому вопросу на уровне глубокой конкретики. У нас эксперты из министерства финансов, госдепа, Совета национальной безопасности в ежедневном контакте с ключевыми столицами, с Брюсселем, чтобы выработать этот пакет мер. Но думаю, нам не выгодно излагать конкретные детали сейчас с этого подиума", - добавил он.

https://ria.ru/20211208/vremya-1762667593.html

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в мире, сша, вашингтон (город), россия, джейк салливан