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Салливан: США ежедневно в контакте с ЕС по возможным санкциям против России
Салливан: США ежедневно в контакте с ЕС по возможным санкциям против России - РИА Новости, 08.12.2021
Салливан: США ежедневно в контакте с ЕС по возможным санкциям против России
Чиновники США ежедневно поддерживают контакт с Брюсселем по возможным санкциям против России, заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T01:05
2021-12-08T01:05
2021-12-08T01:05
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Чиновники США ежедневно поддерживают контакт с Брюсселем по возможным санкциям против России, заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.Советнику задали вопрос о том, каковы мощные экономические меры США и чем они отличаются от тех, которые Вашингтон наложил на Россию в 2014 году."Президент (США Джо) Байден посмотрел в глаза президенту (РФ Владимиру) Путину и сказал сегодня, что мы готовы совершить те вещи, которые мы не сделали в 2014 году. В том, что касается конкретики, мы предпочли бы сообщить ее напрямую русским, не обсуждать ее публично. Но мы излагаем русским в определенных деталях типы мер, о которых мы думаем", - сказал Салливан."Мы также очень тесно координируемся с нашими европейскими союзниками по этому вопросу на уровне глубокой конкретики. У нас эксперты из министерства финансов, госдепа, Совета национальной безопасности в ежедневном контакте с ключевыми столицами, с Брюсселем, чтобы выработать этот пакет мер. Но думаю, нам не выгодно излагать конкретные детали сейчас с этого подиума", - добавил он.
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в мире, сша, вашингтон (город), россия, джейк салливан
Салливан: США ежедневно в контакте с ЕС по возможным санкциям против России
Помощник Байдена Салливан: США в контакте с ЕС по возможным санкциям против России
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости.
Чиновники США
ежедневно поддерживают контакт с Брюсселем
по возможным санкциям против России
, заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
.
Советнику задали вопрос о том, каковы мощные экономические меры США и чем они отличаются от тех, которые Вашингтон
наложил на Россию в 2014 году.
"Президент (США Джо) Байден посмотрел в глаза президенту (РФ Владимиру) Путину и сказал сегодня, что мы готовы совершить те вещи, которые мы не сделали в 2014 году. В том, что касается конкретики, мы предпочли бы сообщить ее напрямую русским, не обсуждать ее публично. Но мы излагаем русским в определенных деталях типы мер, о которых мы думаем", - сказал Салливан.
"Мы также очень тесно координируемся с нашими европейскими союзниками по этому вопросу на уровне глубокой конкретики. У нас эксперты из министерства финансов, госдепа, Совета национальной безопасности в ежедневном контакте с ключевыми столицами, с Брюсселем, чтобы выработать этот пакет мер. Но думаю, нам не выгодно излагать конкретные детали сейчас с этого подиума", - добавил он.