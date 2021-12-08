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Представитель "России сегодня" вошел в состав комитета экспертов СЕ
Представитель "России сегодня" вошел в состав комитета экспертов СЕ - РИА Новости, 08.12.2021
Представитель "России сегодня" вошел в состав комитета экспертов СЕ
Директор специальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Михаил Конрад избран членом одного из экспертных комитетов под эгидой Руководящего комитета Совета... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T18:44
2021-12-08T18:44
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Директор специальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Михаил Конрад избран членом одного из экспертных комитетов под эгидой Руководящего комитета Совета Европы по СМИ и информационному обществу (CDMSI). Вместе с другими европейскими экспертами он будет работать над рекомендациями по применению искусственного интеллекта и других цифровых технологий в журналистике, а также по устойчивому финансированию медиа.Михаил также будет участвовать в разработке рекомендаций Совета Европы по борьбе с распространением дезинформации в роли представителя России при других комитетах CDMSI.В последний раз российские эксперты входили в состав комитетов CDMSI в 2017 году.Руководящий комитет Совета Европы по СМИ и информационному обществу (CDMSI) координирует работу Совета Европы в области свободы выражения мнения, СМИ, управления Интернетом и других вопросов, связанных с информационным обществом, а также наблюдает за работой по защите личных данных."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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новости агентства, технологии, риа новости, миа "россия сегодня"
18:44 08.12.2021
 

Представитель "России сегодня" вошел в состав комитета экспертов СЕ

© РИА НовостиДиректор специальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Михаил Конрад
Директор специальных проектов медиагруппы Россия сегодня Михаил Конрад - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Директор специальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Михаил Конрад избран членом одного из экспертных комитетов под эгидой Руководящего комитета Совета Европы по СМИ и информационному обществу (CDMSI). Вместе с другими европейскими экспертами он будет работать над рекомендациями по применению искусственного интеллекта и других цифровых технологий в журналистике, а также по устойчивому финансированию медиа.
Михаил также будет участвовать в разработке рекомендаций Совета Европы по борьбе с распространением дезинформации в роли представителя России при других комитетах CDMSI.
В последний раз российские эксперты входили в состав комитетов CDMSI в 2017 году.
Руководящий комитет Совета Европы по СМИ и информационному обществу (CDMSI) координирует работу Совета Европы в области свободы выражения мнения, СМИ, управления Интернетом и других вопросов, связанных с информационным обществом, а также наблюдает за работой по защите личных данных.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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