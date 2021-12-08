https://ria.ru/20211208/khischenie-1762696877.html

Тюменского чиновника заподозрили в хищении пяти миллионов рублей

Тюменского чиновника заподозрили в хищении пяти миллионов рублей - РИА Новости, 08.12.2021

Тюменского чиновника заподозрили в хищении пяти миллионов рублей

Директор дорожного департамента Тюмени подозревается в хищении 5 миллионов рублей из городского бюджета, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:30

2021-12-08T10:30

2021-12-08T10:30

происшествия

тюмень

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 8 дек - РИА Новости. Директор дорожного департамента Тюмени подозревается в хищении 5 миллионов рублей из городского бюджета, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области.По данным следствия, обвиняемый, являясь директором департамента, в феврале 2020-го и в феврале 2021 года в сговоре с другими лицами украл деньги, выделенные в рамках двух муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и уборке автодорог в городе Тюмени."Возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств на сумму около 5 миллионов рублей в отношении директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, его родственницы, консультанта департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, а также директора коммерческой организации", - сообщает пресс-служба СУСК.Отмечается, что двум фигурантам уже предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).Следователями СК проведены обыски в служебных кабинетах и по местам жительства всех фигурантов уголовного дела. Изъята вся необходимая документация и технические средства. Назначено проведение судебных экспертиз.

https://ria.ru/20211130/rosgvardiya-1761379332.html

https://ria.ru/20211128/delo-1761125217.html

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происшествия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), россия