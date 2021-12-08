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Генсек ООН изолировался после того, как контактировал с заболевшим COVID-19
Генсек ООН изолировался после того, как контактировал с заболевшим COVID-19 - РИА Новости, 08.12.2021
Генсек ООН изолировался после того, как контактировал с заболевшим COVID-19
Генсек ООН Антониу Гутерреш контактировал с человеком, у которого выявили коронавирус, и решил работать из дома как минимум до четверга, когда она сдаст... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T04:57
2021-12-08T04:57
2021-12-08T04:57
распространение коронавируса
в мире
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антониу гутерреш
коронавирус covid-19
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ООН, 8 дек – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш контактировал с человеком, у которого выявили коронавирус, и решил работать из дома как минимум до четверга, когда она сдаст очередной тест, говорится в комментарии заместителя официального представителя генсека Фархана Хака."Подтверждаем, что генеральный секретарь контактировал с лицом, у которого был выявлен COVID-19. У него (у генсека) нет никаких симптомов, и первоначальный тест дал отрицательный результат. В целях предосторожности он отменил все свои контакты и будет работать из дома до тех пор, пока его не сдаст тест в четверг, 9 декабря", - заявил Хак.
https://ria.ru/20211203/gensek-1762129385.html
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в мире, оон, антониу гутерреш, коронавирус covid-19
Генсек ООН изолировался после того, как контактировал с заболевшим COVID-19
Генсек ООН Гутерреш изолировался дома после того, как контактировал с заболевшим COVID-19