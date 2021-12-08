https://ria.ru/20211208/izolyatsiya-1762675751.html

Генсек ООН изолировался после того, как контактировал с заболевшим COVID-19

Генсек ООН изолировался после того, как контактировал с заболевшим COVID-19 - РИА Новости, 08.12.2021

Генсек ООН изолировался после того, как контактировал с заболевшим COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерреш контактировал с человеком, у которого выявили коронавирус, и решил работать из дома как минимум до четверга, когда она сдаст... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T04:57

2021-12-08T04:57

2021-12-08T04:57

распространение коронавируса

в мире

оон

антониу гутерреш

коронавирус covid-19

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ООН, 8 дек – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш контактировал с человеком, у которого выявили коронавирус, и решил работать из дома как минимум до четверга, когда она сдаст очередной тест, говорится в комментарии заместителя официального представителя генсека Фархана Хака."Подтверждаем, что генеральный секретарь контактировал с лицом, у которого был выявлен COVID-19. У него (у генсека) нет никаких симптомов, и первоначальный тест дал отрицательный результат. В целях предосторожности он отменил все свои контакты и будет работать из дома до тех пор, пока его не сдаст тест в четверг, 9 декабря", - заявил Хак.

https://ria.ru/20211203/gensek-1762129385.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, антониу гутерреш, коронавирус covid-19