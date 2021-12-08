https://ria.ru/20211208/izmenenie-1762673002.html

В США обвинили Китай в намерении пересмотреть мировой порядок

В США обвинили Китай в намерении пересмотреть мировой порядок - РИА Новости, 08.12.2021

В США обвинили Китай в намерении пересмотреть мировой порядок

Китай расширяет военные возможности, чтобы пересмотреть мировой порядок и изменить сложившуюся после Второй мировой войны ситуацию, заявил глава комитета... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T02:51

2021-12-08T02:51

2021-12-08T05:24

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Китай расширяет военные возможности, чтобы пересмотреть мировой порядок и изменить сложившуюся после Второй мировой войны ситуацию, заявил глава комитета начальников штабов США Марк Милли.Как сообщает Wall Street Journal, Милли на мероприятии издания заявил, что инвестиции Китая во флот, гиперзвуковые ракеты, кибер- и другие технологии направлены на то, чтобы КНР — наряду с США и Россией — стала ведущей мировой нацией. Издание указывает, что подобный рост Китая положит конец устоявшемуся после Второй мировой порядку, в котором только две свехдержавы - Россия и США.По словам Милли, США должны модернизироваться, чтобы не отстать от Китая.

https://ria.ru/20211201/gonka-1761564541.html

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в мире, сша, китай, марк милли, россия