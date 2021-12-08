https://ria.ru/20211208/istoriya-1762691548.html

СССР мог и должен был сохраниться, считает Бабурин

СССР мог и должен был сохраниться, считает Бабурин - РИА Новости, 08.12.2021

СССР мог и должен был сохраниться, считает Бабурин

Советский Союз мог и должен был сохраниться, требовалось лишь устранить ряд недостатков, однако Беловежское соглашение разрушило единство народов исторической... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T09:50

2021-12-08T09:50

2021-12-08T09:50

общество

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россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Советский Союз мог и должен был сохраниться, требовалось лишь устранить ряд недостатков, однако Беловежское соглашение разрушило единство народов исторической России, заявил РИА Новости лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, голосовавший на сессии Верховного Совета против ратификации соглашения о прекращении существования Союза ССР и о создании СНГ.В декабре 2021 года исполняется 30 лет со дня официального распада СССР. Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание СНГ. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение."СССР - это историческая форма русской цивилизации в XX веке. А Беловежское соглашение разрушало единство народов исторической России. Поэтому те, кто стали разрушать территориальную целостность, для меня изначально были преступниками", - сказал Бабурин агентству, комментируя свою позицию в голосовании против ратификации соглашения.По его мнению, Советский Союз "не мог развалиться сам по себе", поскольку "у него было очень много скреп".План СССР был гораздо более перспективный, чем план китайской экономической реформы, полагает он."Китай, начав преобразования 1989 году, сегодня вырвался на космические высоты своего развития. Мы были бы ещё более успешны при сохранении единой страны", - уверен политик.Нужно было устранить лишь два ключевых недостатка, считает Бабурин, в том числе пересмотреть "ошибочно решенный при социализме" вопрос о собственности, когда "огосударствление собственности убивало инициативу"."Нам надо было переходить, как это когда-то обещали большевики изначально, как это планировали мы в 1990-е, к равнодолевой собственности индивидуальной, чтобы каждый получал свою долю доходов от природных ресурсов, от доходов на использование государственной собственности", - полагает он.Также, по его мнению, нужно было восстановить культурно-исторические и духовно-нравственные традиции, "опиравшиеся на православные ценности".О тех событиях надо помнить для того, чтобы исправить последствия ошибок 1991 года, чтобы собрать историческую Россию вновь, считает он."Потому что никто не стал по отдельности счастливее, ни один народ. Не нужно никому навязывать дружбу, но те, кто готовы собраться вместе - уже без всяких деклараций, что если нам не понравится, у нас должно быть право на выход, - собрались и будем жить в общем доме. Не надо растаскивать нас по квартирам. А если по квартирам, то в одном многоквартирном доме, не надо вырывать себе хутора. Я уверен, что собирание страны через евразийскую интеграцию, через союзное государство - это наша реальная ближайшая перспектива", - резюмировал политик.

https://ria.ru/20211208/istoriya-1762682956.html

https://ria.ru/20211208/sssr-1762615826.html

https://ria.ru/20211206/ryzhkov-1762323073.html

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общество, ссср, белоруссия, михаил горбачев, снг, сергей бабурин, российский общенародный союз, россия