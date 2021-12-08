https://ria.ru/20211208/istoriya-1762682956.html

СНГ не заменило СССР, заявил историк

СНГ не заменило СССР, заявил историк - РИА Новости, 08.12.2021

СНГ не заменило СССР, заявил историк

Содружество Независимых Государств могло бы достичь гораздо больших успехов, если бы не помехи со стороны Запада, но его создание позволило сделать главное - не РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T08:08

2021-12-08T08:08

2021-12-08T08:09

общество

сша

югославия

молдавия

снг

евразийский экономический союз

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КИШИНЕВ, 8 дек — РИА Новости. Содружество Независимых Государств могло бы достичь гораздо больших успехов, если бы не помехи со стороны Запада, но его создание позволило сделать главное - не допустить войны на территории бывшего Советского Союза, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик, историк Борис Шаповалов.Содружество Независимых Государств было создано 8 декабря 1991 года, в этом году СНГ отмечает 30-летний юбилей."СНГ изначально создавалось для "цивилизованного развода" бывших республик Советского Союза, об этом говорилось прямо. Явным провалом можно назвать то, что мы не восстановили функциональное содружество в рамках СНГ, мы не сохранили содружество политик и экономик, как это было в Советском Союзе, но мы сохранили мир, мы не воевали друг с другом, как при развале Югославии, мы сохранили дружбу народов, единое экономическое, культурное, духовное пространство", - заявил Шаповалов.По его мнению, сама идея создания СНГ была действительно важной и правильной, но справиться с изначально поставленными задачами в полной мере организация не смогла. СНГ было по силам стать подобием Европейского союза, то есть объединением суверенных государств, но против этого резко возражали на Западе."СССР разваливали не для того, чтобы он продолжал существовать в какой-либо другой форме, работали мощные внешние факторы воздействия со стороны европейских официальных лиц, со стороны США, чтобы помешать развитию СНГ. И сегодня содружество нуждается в реформировании, чтобы страны-участницы могли совмещать частные интересы с общими, возможно, СНГ будет двигаться по пути Евразийского экономического союза, то есть давать больше экономических стимулов", - полагает аналитик.Тем не менее, Шаповалов уверен, что нельзя недооценивать преимущества, которые дает СНГ, например, безвизовое пространство и торговое сотрудничество. К примеру, Молдавии членство в СНГ дает доступ на восточный рынок. Кроме того, для граждан Молдавии очень важны экономические, культурные и духовные связи с русскоязычным пространством, поскольку именно там работает около половины всех молдавских гастарбайтеров. Эксперт уверен, что сохранить СНГ просто необходимо, потому что его отсутствие значительно усложнит жизнь всех стран-участниц. Просто им нужно объединиться, чтобы сделать платформу еще более эффективной.

https://ria.ru/20211208/podem-1762680152.html

https://ria.ru/20211208/soglashenie-1762401222.html

сша

югославия

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сша, югославия, молдавия, снг, евразийский экономический союз