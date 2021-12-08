https://ria.ru/20211208/integratsiya-1762781486.html
В Крыму считают, что Россия готова интегрировать вокруг себя осколки СССР
В Крыму считают, что Россия готова интегрировать вокруг себя осколки СССР - РИА Новости, 08.12.2021
В Крыму считают, что Россия готова интегрировать вокруг себя осколки СССР
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал подписанное 30 лет назад Беловежское соглашение катастрофой для СССР и заявил о готовности современной... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:12
2021-12-08T16:12
2021-12-08T16:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал подписанное 30 лет назад Беловежское соглашение катастрофой для СССР и заявил о готовности современной России интегрировать вокруг себя осколки некогда существовавшего советского государства.Тридцать лет назад в резиденции белорусского правительства в Беловежской пуще руководством России, Белоруссии и Украины было подписано соглашение о создании СНГ."Ответственная и патриотичная политика, осуществляемая сегодня руководством России, обеспечивают единство страны, её готовность и способность интегрировать вокруг себя на новой основе осколки СССР. Конечно, это не будет возвратом к модели 30-летней давности, но позволит нашим соотечественникам стать богаче и почувствовать себя свободнее и безопаснее", - сказал журналистам Константинов.По его словам, Беловежское соглашение стало определяющим моментом в процессе разрушения Советского Союза. "По сути, СССР как единое государство был приговорен именно в Беловежской пуще", - подчеркнул глава парламента.Константинов добавил, что если 30 лет назад это событие вызвало разные оценки, то сегодня история почти все расставила на свои места, поэтому важно помнить, какие упущения и ошибки привели к случившейся катастрофе."Похоже, теперь оправдывают Беловежские соглашения только их непосредственные участники, точнее, соучастники… Уже сам процесс распада единого государства не был мирным и бескровным. Но истинную цену за него мы заплатили в последующие десятилетия. И продолжаем платить, поскольку не прекращаются войны и конфликты на постсоветском пространстве", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20211208/sssr-1762615826.html
https://ria.ru/20211205/ssora-1762250258.html
https://ria.ru/20210815/vinovnye-1745812329.html
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в мире, ссср, республика крым, белоруссия, снг, владимир константинов, россия
В Крыму считают, что Россия готова интегрировать вокруг себя осколки СССР
Спикер парламента Крыма Константинов: Россия готова интегрировать вокруг себя осколки СССР
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости.
Глава крымского парламента Владимир Константинов
назвал подписанное 30 лет назад Беловежское соглашение катастрофой для СССР
и заявил о готовности современной России интегрировать вокруг себя осколки некогда существовавшего советского государства.
Тридцать лет назад в резиденции белорусского правительства в Беловежской пуще руководством России
, Белоруссии
и Украины
было подписано соглашение о создании СНГ
.
"Ответственная и патриотичная политика, осуществляемая сегодня руководством России, обеспечивают единство страны, её готовность и способность интегрировать вокруг себя на новой основе осколки СССР. Конечно, это не будет возвратом к модели 30-летней давности, но позволит нашим соотечественникам стать богаче и почувствовать себя свободнее и безопаснее", - сказал журналистам Константинов.
По его словам, Беловежское соглашение стало определяющим моментом в процессе разрушения Советского Союза. "По сути, СССР как единое государство был приговорен именно в Беловежской пуще", - подчеркнул глава парламента.
Константинов добавил, что если 30 лет назад это событие вызвало разные оценки, то сегодня история почти все расставила на свои места, поэтому важно помнить, какие упущения и ошибки привели к случившейся катастрофе.
"Похоже, теперь оправдывают Беловежские соглашения только их непосредственные участники, точнее, соучастники… Уже сам процесс распада единого государства не был мирным и бескровным. Но истинную цену за него мы заплатили в последующие десятилетия. И продолжаем платить, поскольку не прекращаются войны и конфликты на постсоветском пространстве", - подчеркнул Константинов.