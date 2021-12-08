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В Крыму считают, что Россия готова интегрировать вокруг себя осколки СССР
В Крыму считают, что Россия готова интегрировать вокруг себя осколки СССР - РИА Новости, 08.12.2021
В Крыму считают, что Россия готова интегрировать вокруг себя осколки СССР
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал подписанное 30 лет назад Беловежское соглашение катастрофой для СССР и заявил о готовности современной... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:12
2021-12-08T16:12
в мире
ссср
республика крым
белоруссия
снг
владимир константинов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал подписанное 30 лет назад Беловежское соглашение катастрофой для СССР и заявил о готовности современной России интегрировать вокруг себя осколки некогда существовавшего советского государства.Тридцать лет назад в резиденции белорусского правительства в Беловежской пуще руководством России, Белоруссии и Украины было подписано соглашение о создании СНГ."Ответственная и патриотичная политика, осуществляемая сегодня руководством России, обеспечивают единство страны, её готовность и способность интегрировать вокруг себя на новой основе осколки СССР. Конечно, это не будет возвратом к модели 30-летней давности, но позволит нашим соотечественникам стать богаче и почувствовать себя свободнее и безопаснее", - сказал журналистам Константинов.По его словам, Беловежское соглашение стало определяющим моментом в процессе разрушения Советского Союза. "По сути, СССР как единое государство был приговорен именно в Беловежской пуще", - подчеркнул глава парламента.Константинов добавил, что если 30 лет назад это событие вызвало разные оценки, то сегодня история почти все расставила на свои места, поэтому важно помнить, какие упущения и ошибки привели к случившейся катастрофе."Похоже, теперь оправдывают Беловежские соглашения только их непосредственные участники, точнее, соучастники… Уже сам процесс распада единого государства не был мирным и бескровным. Но истинную цену за него мы заплатили в последующие десятилетия. И продолжаем платить, поскольку не прекращаются войны и конфликты на постсоветском пространстве", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20211208/sssr-1762615826.html
https://ria.ru/20211205/ssora-1762250258.html
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республика крым
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в мире, ссср, республика крым, белоруссия, снг, владимир константинов, россия
16:12 08.12.2021
 
В Крыму считают, что Россия готова интегрировать вокруг себя осколки СССР

Спикер парламента Крыма Константинов: Россия готова интегрировать вокруг себя осколки СССР

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал подписанное 30 лет назад Беловежское соглашение катастрофой для СССР и заявил о готовности современной России интегрировать вокруг себя осколки некогда существовавшего советского государства.
Тридцать лет назад в резиденции белорусского правительства в Беловежской пуще руководством России, Белоруссии и Украины было подписано соглашение о создании СНГ.
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"Ответственная и патриотичная политика, осуществляемая сегодня руководством России, обеспечивают единство страны, её готовность и способность интегрировать вокруг себя на новой основе осколки СССР. Конечно, это не будет возвратом к модели 30-летней давности, но позволит нашим соотечественникам стать богаче и почувствовать себя свободнее и безопаснее", - сказал журналистам Константинов.
По его словам, Беловежское соглашение стало определяющим моментом в процессе разрушения Советского Союза. "По сути, СССР как единое государство был приговорен именно в Беловежской пуще", - подчеркнул глава парламента.
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Константинов добавил, что если 30 лет назад это событие вызвало разные оценки, то сегодня история почти все расставила на свои места, поэтому важно помнить, какие упущения и ошибки привели к случившейся катастрофе.
"Похоже, теперь оправдывают Беловежские соглашения только их непосредственные участники, точнее, соучастники… Уже сам процесс распада единого государства не был мирным и бескровным. Но истинную цену за него мы заплатили в последующие десятилетия. И продолжаем платить, поскольку не прекращаются войны и конфликты на постсоветском пространстве", - подчеркнул Константинов.
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В миреСССРРеспублика КрымБелоруссияСНГВладимир КонстантиновРоссия
 
 
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